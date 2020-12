Una storia agghiacciante da parte di due nonni che hanno ucciso e poi gettato nella stufa il bambino di due anni.

La scoperta è stata fatta dai genitori del piccolo bambino di due anni, ucciso dai nonni che avrebbero dovuto guardarlo mentre loro non c’erano.

La terribile morte di Dima

Dima aveva solo due anni e per lui andare dai nonni significava giocare e divertirsi. È una storia terribile che arriva dalla Russia ripresa dai media americani come il Sun.

Il piccolo Dima è stato portato dai genitori – Maria e Dmitry di 20 e 25 anni – dai nonni così da poter fare alcune commissioni. Ma quando sono tornati a riprenderlo il piccolo non c’era più.

Una volta entrati a casa di due nonni hanno trovato solo i vestiti ed è iniziata la disperata ricerca del piccolo. Una volta usciti fuori hanno trovato il suo corpo carbonizzato tra la neve ad una temperatura di -20 gradi: una scoperta assurda che in un primo momento ha scioccato i due poveri genitori che hanno pensato ad un incidente.

La confessione di nonni e l’arresto

Immediato l’arrivo della polizia che ha confermato il fatto che questa scoperta sia stata fatta dai due poveri genitori di Dima:

“Hanno localizzato i vestiti del bambino in casa ma non lui. accanto alla casa i genitori hanno trovato il suo corpicino”

Ora sarà compito dell’analisi forense scoprire cosa sia accaduto nei suoi ultimi terribili attimi di vita. I nonni hanno ammesso la loro colpa ma hanno cercato di giustificare il fatto confessando di essersi irritati a seguito dei suoi continui lamenti e capricci.

Secondo una prima ricostruzione – come mette in evidenza sempre il quotidiano – il piccolo sarebbe stato strangolato e poi gettato nella stufa per sbarazzarsi del corpo, successivamente buttato tra la neve. Ora i due nonni sono stati arrestati e in attesa di processo per questo tremendo gesto folle.