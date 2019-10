Petroliera iraniana colpita da due missili: pericolo ambientale?

Una petroliera iraniana è stata colpita da due missili, pare che ci sia stato uno sversamento di petrolio nel Mar Rosso

Ancora non conosciamo le cause per la petroliera iraniana, alcuni parlano di un attentato terroristico. Una petroliera iraniana è stata attaccata per l’ennesima volta, colpita da due missili. Si teme che a causa di questo, ci sarebbe stato uno sversamento importante e si teme il disastro ambientale. La petroliera iraniana stava transitando nel Mar Rosso e ha subito questo curioso attacco ieri mattina, colpita da due missili, al largo delle coste dell’arabia saudita, proprio di fronte a Gedda. Le autorità di Teheran hanno immediatamente dichiarato quest’attacco come un attentato terroristico. Per fortuna nessuno dell’equipaggio ha subito danni o ferite, ma viste le perdite di greggio, si pensa che il disastro ambientale sia inevitabile. Visti i danni, si da per scontato l’ampia perdita.

L’attentato terroristico alla petroliera iraniana

Al momento non possiamo quantificare la quantità di greggio perso, né la vastità dei danni ambientali. La petroliera faceva parte della flotta della National Iranian Oil Company ed i media sauditi ancora non parlano.

Questo silenzio viene interpretato come una dichiarazione di colpevolezza, rendendo l’Arabia Saudita responsabile agli occhi del mondo, del futuro danno ambientale. Ovviamente si tratta di un sospetto, non di una certezza. Al contrario i media iraniani parlano in continuazione del fatto, concentrandosi sul lato positivo (l’equipaggio è salvo) e rassicurando tutto il paese. Inoltre stanno analizzando in modo molto puntuale le possibili cause dell’esplosione e i danni riportati dall’imbarcazione.

Sui social stiamo vedendo le foto fatte dal porto di Gedda, che mostrano la petroliera iraniana al largo, dalla quale si leva una colonna di fumo molto alta.

Gli effetti economici dell’incidente su tutti noi

Gl’incidente al momento ha degli effetti per lo più a livello economico. Il danno ambientale non immediatamente qualificabile, sembra interessare poco. Immediatamente infatti, il prezzo del greggio è inspiegabilmente cresciuto.

Le possibili ripercussioni dello sversamento, sembrano non preoccupare nessuno.