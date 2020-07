Peppe Iodice, vita, amore e curiosità: chi è il comico di Made in sud che prende in giro Stefano De Martino

Chi è Peppe Iodice, il cabarettista e attore comico napoletano, che ha scherzato sul caso Belen / De Martino nel corso di Made In Sud

Scopriamo insieme tutti i segreti di Peppe Iodice!

Chi è Peppe Iodice

Nasce a Napoli, il 28 Luglio del 1970, sotto il segno zodiacale del Leone.

Dopo il diploma conseguito presso l’Accademia di Teatro di Ernesto Calindri, Iodice diventa noto nel mondo dello spettacolo grazie alla sua comicità, lavorando come cabarettista e attore comico.

Nel 1997 vince il prestigioso Premio Charlot dedicato al cabaret. Ottiene ruoli di rilievo nella televisione italiana, facendo parte di Zelig off nel 2000, per poi passare a Colorado, Quelli che il calcio e Made in Sud.

Inoltre, prende parte alla pellicola cinematografica dal titolo “Ventitre“. L’uomo è spesso ospite a “Stasera tutto è possibile” e in radio, dove porta in scena monologhi e gag esilaranti.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni, visto che l’uomo mantiene basso profilo e pare tenga molto alla sua privacy.

Ciò che è noto è che sia sposato con Elisa, con la quale ha messo al mondo due bambine, la piccola Sofia nata nel 2011 e Gloria nata invece nel 2014.

Il cabarettista è molto attivo sui social e in particolare su Instagram, dove posta spesso scatti relativi alla sua vita quotidiana e professionale. Peppe è, inoltre. un gran tifoso della squadra calcistica del Napoli.

Nel 2020 ottiene l’attenzione dei media per alcune battute rivolte a Stefano De Martino durante la trasmissione Made In Sud.

Nel corso del programma, Iodice avrebbe infatti dichiarato:

“Non voglio fare gossip, ma una domanda te la devo fare: ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Fai il zuzzusiello, chi è questa conduttrice, dici, dai dici…”

Il comico si riferisce naturalmente ad Alessia Marcuzzi e all’ipotesi che la conduttrice abbia una relazione con l’ex ballerino di Amici ed ex compagno della showgirl Belen Rodriguez.