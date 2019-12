Pedone travolto dal mezzo Ama morto: autista indagato per omicidio stradale

E’ morto il pedone travolto dal mezzo Ama a Roma e ora l’autista viene indagato per omicidio stradale. Ecco cosa è accaduto

Un pedone travolto dal mezzo Ama è morto questa tarda mattinata dopo aver combattuto in Ospedale. Ora la situazione per l’autista del mezzo non è delle migliori.

Uomo di 84 anni investito a Roma

Un uomo di 84 anni attraversava sulle strisce pedonali quando è stato investito da un camion dei rifiuti dell’Ama. Immediati i soccorsi e la corsa in Ospedale, l’anziano signore versava in condizioni pessime.

Nonostante tutte le manovre svolte dai medici per salvargli la vita, lo stesso è deceduto dopo poco. Per l’autista è scattato il controllo di routine per verificare che non avesse fatto uso di droga o alcol durante il servizio.

L’incidente è avvenuto a Roma in Via Casilina e l’uomo investito è stato portato all’Ospedale di Tor Vergata, dove è deceduto a seguito del violento impatto subito.

Secondo i primissimi accertamenti, sembra che l’anziano signore stesse attraversando sulle strisce pedonali: i testimoni evidenziano – come riporta anche La Stampa – che il mezzo si sarebbe fermato per far passare un gruppo di pedoni per poi ripartire e investire questo signore.

L’autista è ora scioccato e non riesce a rendersi conto di quanto accaduto: indagato per omicidio stradale, si attendono i rilievi e le testimonianze per mettere insieme tutti i dettagli della vicenda.

In aggiornamento