Pechino, paura per il coronavirus: “Altri 27 casi, la situazione è grave”

Paura a Pechino per l’aumento dei casi di Coronavirus, che sono arrivati a 27. Ecco gli aggiornamenti.

I casi di coronavirus nel mondo

La John Hopkins University ha svolto un calcolo e nel mondo ad oggi sono 8 milioni i casi di coronavirus. Le vittime sono salite ad oggi a 437mila e non sono numeri che fanno pensare a qualcosa di positivo.

Sempre per restare in tema di numeri i contagi sono esattamente 8.034.461 e il Paese che ha registrato più casi in assoluto sono gli Stati Uniti che hanno raggiunto i 2.114.026 contagi. Al secondo posto troviamo il Brasile con 888.271 e poi la Russia 536.484.

Se si parla di decessi al primo posto si trovano sempre gli Stati Uniti con 116.127 decessi con Brasile e Regno Unito al terzo posto con 41.821 decessi.

La paura ritorna a Pechino

Come si evince anche da RaiNews, in Cina ritorna la paura con nuovi casi positivi da Covid 19. Sono 27 i nuovi positivi che sono stati registrati e portano a 106 il numero dei casi:

“È una situazione estremamente grave”

Il portavoce della municipalità della capitale cinese ha rilasciato una informativa alla stampa locale, evidenziando che oggi il Paese:

“È legato ad una corsa contro il tempo per fermare il contagio attraverso le misure strette, decisive e determinate”

Come riferito dalla Sanità del Paese sono quindi stati registrati in tutto 40 nuovi casi di cui 8 gravi. In questo momento è arrivato di nuovo lo stop per le attività sportive e culturali al coperto:

“verrà rafforzata la disinfezione dello spazio pubblico”

Con ripresa dei controlli della temperatura, ad oggi sospesi.