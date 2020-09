Paura a Modica, si stacca finestra della scuola: studentessa ferita

L’incidente è avvenuto all’Istituto Musicale Giovanni Verga di Modica, in provincia di Ragusa.

Lezioni sospese e via alla didattica online, fino alla conclusione dei controlli, che sono scattati nella scuola.

Incidente a scuola

Paura all’Istituto Musicale Giovanni Verga di Modica. Una studentessa è rimasta ferita alla testa dopo che una finestra della scuola si è staccata dal suo alloggio.

Come riferisce anche Fanpage, la ragazza era rientrata a scuola, come i tanti studenti italiani dopo la fine del lockdown, quando è rimasta ferita alla testa dalla finestra, che le è, letteralmente, piombata addosso.

Allertati immediatamente i soccorsi, la studentessa è stata trasferita all’ospedale Maggiore, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Dopo l’incidente, le lezioni al primo piano dell’immobile sono passate alla didattica online, almeno fino a che non saranno conclusi i controlli del caso e non venga accertata la sicurezza degli studenti per il rientro in aula.

L’immobile in cui è avvenuto l’incidente è di proprietà dell’ex provincia regionale di Ragusa, che dovrà ora occuparsi dei lavori di messa in sicurezza.

Incidente alla scuola media di Genova

Un incidente simile accadde lo scorso anno a Genova, quando alcuni studenti della scuola media Rizzo Alessi del capoluogo ligure, furono presi in pieno da una finestra caduta in classe.

Nessuno di loro rimase ferito in maniera seria, ma furono comunque trasferiti in via precauzionale all’ospedale Gaslini di Genova, per accertamenti sulle loro condizioni.

La finestra, che era aperta al momento dell’incidente, uscì dalle mappe, finendo sui 4 studenti. Sul posto gli agenti di polizia, che ascoltarono il preside e