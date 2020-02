Grande Fratello Vip, l’ex di Pasquale Laricchia: “Mi picchiava, pugni in testa finché non smisi di respirare”, le parole di Victoria

Domenica è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso in cui non sono mancati colpi di scena. Tra i tanti ospiti del talk-show condotto da Barbara D’Urso anche l’ex fidanzata di Pasquale Laricchia, Victoria Pennington che ha lanciato accuse forti nei confronti del suo ormai ex fidanzato. Stando a quanto affermato dalla giovane texana è stata vittima di violenza da parte del gieffino: ecco cosa ha detto.

Grande Fratello Vip, le parole di Victoria

E’ stata una delle coppie più discusse della passata edizione del Grande Fratello: quella formata da Pasquale Laricchia e Victoria Pennington. Dopo la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, la loro lunga storia d’amore è naufragata a causa delle divergenze caratteriali. Tuttavia, la giovane nella sua ultima intervista concessa ad un inviato della nota trasmissione di Canale 5 ha rivelato di essere stata vittima di violenza da parte del suo storico ex:

” (…)Sin dall’inizio della storia, Pasquale è stato violento. Mi ha rotto l’anima. Dopo il Gf3, lui è impazzito. E io ho iniziato a difendermi. Ma l’ultima volta che è successo, non è andata bene… perché lui è molto più forte di me. Mi ha dato tanti colpi in testa, ho smesso di respirare”.

Non è mancata la replica da parte di Pasquale Laricchia che ha rivelato il motivo delle accuse della sua ex.

La risposta di Pasquale Laricchia

L’ex gieffino pugliese ha risposto alle accuse della sua ex precisando che quanto raccontato è una menzogna e che è solo pentita di averlo lasciato. Inoltre ha anche precisato che il vero problema tra loro due è l’esistenza di un debito: