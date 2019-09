Gravissimo lutto per Paris Hilton, Le struggenti parole dell’ereditiera: ‘Sono profondamente rattristata’

Grave Lutto per Paris Hilton, lo straziante messaggio dell’ereditiera sui social: “Sono profondamente rattristata dalla perdita”

Grave lutto familiare per Paris Hilton che, nelle ultime ore, ha scritto un lungo messaggio sui social per ricordare una delle persone più importanti della sua vita: ” Ho sempre voluto renderlo orgoglioso”.

Paris Hilton, addio al nonno

Un giorno particolarmente triste per Paris Hilton che ha dovuto salutare per sempre suo nonno, Barron Hilton. L’uomo si è spento all’età di 91 anni per cause naturali. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social dalla nipote che gli ha dedicato un dolce messaggio tramite il suo account Instagram. In passato, a causa dell’attenzione mediatica su sua nipote, Barron Hilton ha deciso di darle una lezione. Nel dettaglio, l’uomo la diseredò e le offrì solo il 3% della sua eredità che corrispondono a 3 miliardi di dollari mentre il denaro restante fu devoluto in beneficenza.

Negli anni, la nipote e suo nonno, sono riusciti a costruire un rapporto speciale e le incomprensione e i litigi sono diventati soltanto un brutto ricordo così come dimostrano le parole che l’ereditiera ha dedicato al suo amato nonno.

Il messaggio dell’ereditiera su IG

Tramite i social, Paris Hilton ha espresso il suo dolore per la perdita di suo nonno e ha descritto l’uomo come una persona brillante e di successo:

“Sono profondamente rattristata dalla perdita di mio nonno Barron Hilton. Era una leggenda, un visionario, brillante, bello, gentile e ha vissuto una vita piena di successi e avventure. Sin da quando ero bambina, lo guardavo come un uomo d’affari. Sono così grata di aver avuto un mentore così incredibile.”

L’ereditiera ha poi aggiunto: