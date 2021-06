Il Paradiso Delle Signore, data di inizio e spoiler della sesta stagione

Qualche giorno fa, la fortunata soap Rai ha festeggiato la sua 500° puntata. Ora siete curiosi di scoprire quando inizierà la sesta stagione? Tutte le novità.

Lo scorso 28 Maggio è giunta al termine la quinta stagione della celebre soap Rai, ambientata tra gli anni ’50 e ’60.

In questi giorni inoltre, stando alle ultime indiscrezioni sarebbero già iniziate le riprese della sesta stagione.

Una stagione ricca di colpi di scena e che lascerà senza fiato il pubblico, il quale non vede l’ora che arrivi settembre per potersi emozionare insieme alle intricate trame dei suoi personaggi.

Nel frattempo come è noto, la Rai, a partire dal 31 Maggio, sta riproponendo la terza stagione, giusto per non perdere il filo del discorso prima del grande inizio. La data? Annunciata pochissime ore fa.

Quando inizierà Il Paradiso delle Signore 6

Come anticipato sarà una stagione molto intensa e ricca di emozioni, tra colpi di scena, l’arrivo di nuovi personaggi, il ritorno di qualche vecchia conoscenza ma anche e soprattutto qualche addio.

Quanto all’inizio della sesta Stagione de Il Paradiso delle Signore, questo è stato fissato a partire dal prossimo 13 Settembre alle ore 15.55 su Rai 1, per ben 160 puntate.

Curiosi di scoprire cosa ci riserverà? Scopriamo le prime indiscrezioni sulla trama della prossima stagione!

I primi spoiler sulla trama della nuova stagione del PDS

Quanto agli spoiler, in primis gli affezionati della soap, ritroveranno uno dei protagonisti più amati, quello di Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, con un nuovo e affascinante look.

Per quel che concerne la trama, Vittorio Conti combatterà per riconquistare sua moglie Marta, mentre Maria e Rocco saranno alle prese con i preparativi del loro matrimonio, attesissimo dal pubblico.

Infine, stando agli ultimi spoiler, Giuseppe riceverà una lettera proveniente dalla Germania, il cui contenuto sconvolgerà l’intera famiglia. Cosa ci sarà scritto nella famigerata missiva? Lo scopriremo nella prossima stagione. Stay Tuned!