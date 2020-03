Paradiso Delle Signore, spoiler al 31 marzo: che cosa deciderà Gabriella?

Paradiso Delle Signore torna su Rai 1 il prossimo 31 marzo 2020 in prima serata con un imperdibile episodio che si concentrerà particolarmente sul personaggio di Gabriella Rossi

Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata di una delle fiction più amate della televisione italiana, Il Paradiso Delle Signore!

Gabriella sempre più stanca

Nel prossimo episodio de Il Paradiso Delle Signore, in onda il prossimo 31 marzo in prima serata su Rai 1, i fan della fiction avranno modo di assistere alla stanchezza del personaggio di Gabriella Rossi, interpretato da Ilaria Rossi.

La donna, infatti, non ne può più dei continui battibecchi e della gelosia di Salvatore Amato, interpretato dall’attore Emanuel Caserio, e finirà per deludere Agnese (Antonella Attili).

Nel frattempo i Cattaneo si ritroveranno a dover risolvere un grande problema. Luciano e Silvia continueranno cercare il denaro necessario per permettere al figlio Federico di sottoporsi a un secondo delicatissimo intervento.

La decisione di Gabriella

Per via della stanchezza che la sta spingendo ormai al limite, Gabriella deciderà di prendere una decisione drastica nei confronti del siciliano, che ormai nutre un’incessante gelosia nei suoi confronti.

La talentuosa stilista del magazzino più grande di Milano arriverà a chiedere una pausa di riflessione al fidanzato. A quel punto Agnese, non appena verrà a conoscenza che suo figlio e la Rossi non si vedranno per un bel po’ di tempo, mostrerà tutta la sua preoccupazione ad Armando, che non si tratterrà dal consolarla.

Infine, Ernesta, la zia di Silvia, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che i coniugi Cattaneo non sono riusciti a trovare i soldi per coprire le spese dell’operazione del figlio, deciderà di offrire loro il suo aiuto economico.

L’anziana donna, attraverso la sua proposta, darà l’impressione di volersi sdebitare con Luciano e con la moglie. L’uomo, infatti, si era preso cura di lei in un momento difficile.