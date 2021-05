Paradiso delle signore, Giancarlo Commare l’inaspettato annuncio sui social: ‘Vi presento Antonio’

Il Paradiso delle Signore è ormai una delle soap opera targate RAI più amate e seguite dal pubblico italiano.

Poche ore fa uno dei protagonisti più amati dal pubblico, Rocco, interpretato dal celebre attore siciliano, Giancarlo Commare, ha sorpreso i suoi fan con un inaspettato annuncio sul suo canale Instagram, il quale ha lasciato i fan senza parole.

Ecco tutti i dettagli in merito.

Con un lunghissimo post sui social, l’attore de Il Paradiso delle Signore, ha voluto presentare ai suoi oltre 575mila followers ‘Antonio’.



Ma chi è Antonio? Antonio sarà il protagonista di un nuovissimo ed importante progetto professionale, il nuovo film diretto da Matteo Pilati e Alessandro Guida, ‘Maschile Singolare’.

La pellicola, che si prospetta essere un gran successo, sarà visibile al pubblico a partire dal prossimo 4 Giugno su Amazon Prime:

ha detto Giancarlo Commare nel suo lungo post sui social. Poi il bellissimo omaggio di uno dei due registi all’attore siciliano.

Un messaggio lungo e commovente quello inoltrato da uno dei due registi di Maschile Singolare, all’attore della nota soap, a poche ore dall’uscita della bellissima notizia, relativa all’uscita del film su Amazon Prime.

Parole sincere e profonde, che hanno commosso i followers di Giancarlo Commare, eccone uno stralcio:

‘Senza di te, il tuo talento, l’impegno che ci hai messo, il desiderio di farlo: questo film non esisterebbe. Grazie per la fiducia che hai dato a me e Matteo nel seguirci in questa avventura in partenza folle’