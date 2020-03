Paradiso delle Signore, anticipazioni sino al 3 aprile: lo scontro inaspettato

Paradiso delle signore torna con nuove e avvincenti puntate su Rai1, in onda in prima serata dal 30 marzo al 3 aprile, durante le quali vi saranno importanti novità

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore, che vedranno l’emergere di un triangolo composto da Salvatore, Gabriella e Cosimo, l’arrivo della nuova Venere Laura Parisi e l’avvenimento di una truffa, che farà crollare Luciano e lo indurrà ad affidarsi a uno strozzino.

Lo scontro tra Gabriella e Salvatore

In base alle anticipazioni relative alle puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 30 marzo al 3 aprile su Rai1, sappiamo che sarà un periodo di cambiamento per Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Mentre, Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) è obbligata a rimanere in un hotel a Parigi per via di una brutta influenza e il fidanzato Salvatore Amato (Emanuel Caserio) teme che la donna non sia da sola. L’uomo non ha tutti i torti, visto che ad assisterla vi è Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Amato scoprirà la verità quando vedrà una foto pubblicata in un giornale francese. Dopo uno scontro, Gabriella deciderà di chiedere un periodo di riflessione al fidanzato, mentre quest’ultimo affronterà Cosimo colpendolo con un pugno.

Nel frattempo, il personaggio di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) scoprirà che una sua amica è riuscita a intraprendere una gravidanza grazie a una cura per la fertilità: la donna decide di seguire la stessa cura, nonostante il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non sia d’accordo.

Il rifiuto della contessa

In base alle indiscrezioni trapelate sulle trame de Il Paradiso delle signore, i fan della fiction di Rai1 avranno modo di vedere la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) chiedere al nipote Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) di farle da testimone alle nozze.

Il nipote vorrà farlo, ma soltanto a una condizione: nel caso in cui possa presentarsi con la fidanzata Angela Barbieri (Alessia Debandi). La contessa, però, rifiuterà e a quel punto e Achille Ravasi (Roberto Alpi) ne approfitterà per far sorgere alcuni dubbi alla promessa sposa.

Nel frattempo, Al Paradiso delle signore arriverà la nuova Venere, Laura Parisi (Arianna Montefiori), che è stata assunta da Vittorio Conti e che viene guardata con sospetto dalla capocommessa Clelia Calligaris (Enrica Pintore).

La truffa e il denaro scomparso

Nel frattempo, il giovane Federico Cattaneo sceglierà di sottoporsi all’operazione per riuscire a camminare: per farla, però, ha necessità di denaro.

I genitori, che hanno l’obiettivo di aiutare il figlio, cercheranno in tutti i modi di trovare il denaro di cui ha bisogno. Intanto, un’anziana zia di Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) si ammalerà: Luciano la aiuterà e la donna verrà ospitata a casa Cattaneo.

Per sdebitarsi, metterà a disposizione del giovane la cifra necessaria a coprire le spese per l’operazione di Federico. Neanche il tempo di gioire, che Luciano si renderà conto che la donna è stata vittima di una truffa: il denaro è scomparso.

Luciano sarà a quel punto sull’orlo della disperazione e deciderà quindi di affidarsi a uno strozzino. Nel frattempo, Clelia avvertirà Silvia, mettendole davanti agli occhi quali sono le intenzioni di Luciano. Silvia pregherà Clelia di fermarlo, assicurando che sarà lei a trovare il denaro.

L’ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore sembra proprio che si concluderà con questa vicenda. Non è ancora chiaro come Silvia riuscirà a recuperare il denaro, ma i fan suppongono che la donna andrà a chiederlo a Umberto Guarnieri, svelando di conseguenza la verità sulla paternità del ragazzo.

Per scoprire gli ultimi sviluppi della trama de Il Paradiso delle signore, non rimane che sintonizzarsi su Rai1!