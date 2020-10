Ballando, Paolo Conticini si spoglia: commenti bollenti sui social

Di recente, Paolo Conticini ha condiviso una nuova foto su Instagram in cui appare senza vestiti.

Classe 1969, Paolo Conticini è un attore e conduttore televisivo italiano. E’ considerato tra i personaggi più apprezzati della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, dove è in gara in coppia con la maestra di ballo Veera Kinnunen. La loro performance, sul palco del seguitissimo dance show di Rai Uno, ha immediatamente convinto la giuria e il pubblico a casa e sembra essere, insieme a quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tra le coppie che potrebbero conquistare la vittoria.

Nonostante sia impegnato con le prove di ballo, il noto attore non perde mai l’occasione di aggiornare quotidianamente i suoi fan su Instagram. Nelle ultime ore, infatti, ha pubblicato una foto in cui si mostra a dorso nudo, facendo una domanda direttamente ai suoi follower.

Il conduttore toscano non perde occasione di aggiornare il suo pubblico virtuale e, anche poche ore fa, ha deciso di rivolgersi ai suoi fan con questa domanda: “Cos’è per voi la felicità?” ha chiesto il concorrente di Ballando con le stelle su Instagram. Inoltre, ha voluto augurare una buona giornata a tutti.

Tra i numerosi commenti sotto al post di Paolo Conticini non passa inosservato quello di Carolyn Smith la quale ha commentato così il post:

Per me la felicità è svegliarmi con un sorriso in più!