Paolo Ciavarro fatto fuori da Amici: il vero motivo dell’assenza nel talent di Maria De Filippi

Paolo Ciavarro non farà parte del Cast 2019 di Amici di Maria De Filippi come presentatore del Daytime. Un’assenza che pesa, scopriamo tutti i dettagli

Paolo Ciavarro è uno delle icone sexy del momento ed è ilfiglio di Massimo Ciavarro e della bellissima attrice Eleonora Giorgi.

Negli ultimi anni è stato apprezzato nelle vesti di conduttore al DayTime di Amici di Maria De Filippi, al posto di Stefano De Martino, e come membro del cast di Forum dopo essere stato scelto dalla conduttrice e giornalista Barbara Palombelli.

Poche ore fa la notizia ufficiale della sua assenza al Daytime di Amici per questa nuova edizione del Talent di Maria De Filippi. Scopriamo maggiori dettagli.

Il Daytime di Amici dice addio a Paolo Ciavarro

Nessun comunicato ufficiale ha annunciato l’addio del caro conduttore del Daytime del celebre Talent, ma a concretizzarlo è stata semplicemente la sua assenza.

Infatti nell’arco dell’ultimo appuntamento andato in onda si sono visti solamente Lorella Boccia e Marcello Sacchetta alle redini del Daily.

Paolo Ciavarro entrò a far parte del cast lo scorso anno. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro subentrò per occupare il posto vacante lasciato da Stefano De Martino impegnato nella conduzione de L’Isola dei famosi.

Paolo Ciavarro non condurrà più il DayTime di Amici: i motivi

Non sono noti i motivi per cui l’ex conduttore del DayTime di Amici non faccia più parte del cast insieme alla Boccia e a Sacchetta.

Diverse le ipotesi in merito. Che fossero troppi tre conduttori per l’appuntamento giornaliero con l’Accademia di Amici? O magari ha voluto concentrarsi sullo sportello di Forum condotto da Barbara Paolombelli? O magari è stato costretto a scegliere tra le due cose perchè due impegni difficili da concialiare?

Al momento nessuna notizia ufficiale in merito alle motivazioni da parte di Paolo Ciavarro.