Chi è Paolo Ciavarro? Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, assistente di Forum e conduttore del day time di Amici di Maria De Filippi

Scopriamone di più su Paolo Ciavarro, bellissimo figlio d’arte degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, oggi volto noto della televisione italiana.

Chi è Paolo Ciavarro

Nasce a Roma il 22 ottobre del 1991. Dopo aver conseguito una laurea in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma, Paolo sceglie di dedicarsi al mondo della televisione.

Prima lavora presso uno studio di elaborazione di dati e di servizi contabili, dopo di che passa sotto le luci dei riflettori. Debutta nel mondo della tv nel 2013, quando partecipa alla seconda edizione del reality game Pechino Express, in coppia con il padre Massimo Ciavarro.

L’anno dopo, nel 2014, entra nel cast di Forum come assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli. A partire dal 2017 fa parte del cast del talent show Amici di Maria De Filippi, dove affianca alla conduzione del day time prima Stefano De Martino e poi Marcello Sacchetta e Lorella Boccia.

Oggi, Paolo si divide tra il set di Amici di Maria De Filippi, che dovrebbe tornare in onda a novembre, e quello di Forum.

Vita privata e curiosità

Paolo Ciavarro ha una fidanzata da molti anni. Il giovane è impegnato con la bellissima Alicia Bosco. Nel 2017, la coppia si era forse distaccata per un breve periodo, tanto che a Paolo era stato attribuito un flirt con Laura Frenna, per via di alcuni scatti insieme pubblicati sui social.

Laura è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, programma nel quale si era presentata per conquistare Andrea Damante, che poi scelse Giulia De Lellis.

Uno dei tratti distintivi di Paolo Ciavarro è il suo status di “figlio d’arte”. Il giovane è infatti figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.