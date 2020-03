Chi è Paolo Calabresi Marconi, l’imprenditore e produttore televisivo, sposato con la celebre conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Paolo Calabresi Marconi, dall’infanzia alla vita professionale nel mondo dello spettacolo, dalle nozze con Alessia Marcuzzi fino ad arrivare al sogno di avere dei figli con la celebre conduttrice.

Chi è Paolo Calabresi Marconi

Nasce il 17 giugno del 1964, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sua carriera, l’uomo svolge la professione di imprenditore e produttore televisivo. Calabresi è proprietario della Buddy Film, una casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv.

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita, per via dell’estrema riservatezza dell’uomo, che ha scelto di non possedere neppure dei profili social per garantire il rispetto della sua privacy.

L’amore con Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi è impegnato sentimentalmente con la nota conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi.

I due si sono incontrati tanti anni fa, ma l’amore è sbocciato soltanto recentemente. La Marcuzzi e Calabresi sono convolati a nozze l’1 dicembre del 2014, con una cerimonia privata che si è svolta nelle campagne inglesi, sulle Costwolds Hills, colline site in Gran Bretagna a est di Oxford.

La coppia ha rivelato di voler aspettare prima di avere un figlio insieme. Per il momento, i due vivono a Roma, nel quartiere Flaminio, con i figli della conduttrice: Mia, bambina nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso, il figlio che la conduttrice ha avuto dall’ex calciatore Simone Inzaghi.

Sulla sua famiglia, la Marcuzzi aveva dichiarato qualche tempo fa: