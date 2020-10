Paolo Bonolis nonno in gran segreto, la figlia ha partorito all’estero

Il conduttore di Avanti un altro Paolo Bonolis è diventato nonno per la prima volta in gran segreto. Privacy sulla gravidanza della figlia

Una gravidanza di cui Paolo Bonolis non ha voluto parlare. Il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin tiene molto alla privacy, soprattutto quella dei suoi figli ed è per questo che l’evento è passato del tutto in sordina.

Paolo Bonolis nonno: la figlia incinta ha partorito

E’ nato un maschietto. Paolo Bonolis è diventato nonno di Theodor nato il 18 settembre 2020 in America. Il piccolo è figlio di Martina Bonolis, nata dal primo matrimonio di Bonolis. Il conduttore ha parlato del lieto evento in un’intervista concessa a Seconda linea, su Rai 2.

Era il primo figlio per la ragazza. Bonolis ha potuto recarsi dalla figlia e dal nipotino per colpa della situazione attuale nel mondo. L’aumento dei contagi ha causato un forte stop ai viaggi. Martina si è sposata e vive in America. La giovane (classe ’81) è nata e vive negli Stati Uniti e ha un fratello, Stefano Bonolis, entrambi nati dal matrimonio con la psicologa Diane Zoeller.

Martina in questo bellissimo momento anche se non può avere accanto il suo papà è comunque felice perché può contare sull’appoggio sul marito che ha sposato a novembre del 2019 a New York e ovviamente anche sulla mamma.

Non si sa molto su Martina, lei è una ragazza molto riservata non ama il mondo dello spettacolo. Infatti, lavora come psicologa, seguendo le orme della famosa madre. Con la famiglia attuale di Paolo c’è un bellissimo rapporto e i suoi fratelli l’adorano.

La notizia della gravidanza della ragazza era ovviamente trapelata ma non era ancora noto il fatto che il primo nipotino era già venuto al mondo circa due settimane fa.