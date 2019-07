Paolo Bonolis, la moglie sorpresa a baciare un altro: Sonia Bruganelli spiega tutto – Foto

Paolo Bonolis tradito dalla moglie? Sonia Bruganelli beccata a baciare un altro uomo, la foto fa il giro del web, i fan senza parole

Sonia Bruganelli, la bellissima moglie di Paolo Bonolis è stata beccata mentre baciava un altro uomo. La moglie di Paolo Bonolis, è da tempo una delle donne più discusse dello spettacolo, a quanto pare infatti, la donna è spesso motivo di polemiche e di pettegolezzi suo social, ma non mancano quelli che invece l’adorano e ammirano la sua forza e il suo carattere cosi forte.

Proprio nelle ultime ore, pare che gli haters abbiano preso di mira la bella moglie di Bonolis, per un post pubblicato sui social.

Sonia Bruganelli il bacio con un altro uomo

La bellissima Bruganelli ha pubblicato un post sul suo profilo social Instagram, che non è passato inosservato ai suoi fan. La bella bionda infatti, ha pubblicato una foto dove si è fatta immortalare mentre da un bacio sulle labbra ad un uomo, ma questa volta non è il marito Paolo Bonolis.

I due infatti si scambiano un bacio stampo, ma il motivo di tale gesto non è ancora molto chiaro ai fan. Lo stesso Paolo Bonolis non è sembrato infastidito da questo gesto assurdo della moglie. Al momento la Bruganelli non ha fornito altre informazioni, lasciando dubbi e perplessità ai fan.

Sonia difende la figlia sui social

La bellissima Sonia, oltre ad essere la moglie di Paolo Bonolis, è una mamma a tempo pieno. Come sappiamo i due hanno una figlia con diverse disabilità, ma nonostante ciò la bella Sonia, appare sempre sorridente e forte. La Bruganelli è una donna molti attiva sui social e spesso e volentieri pubblica foto con sua figlia Silvia di 16 anni.

Nell’ultimo post pubblicato dalla showgirl, appare insieme a lei la piccola Sonia in compagnia della mamma. In breve tempo, Sonia ha ricevuto non solo like, ma un insulto che di certo non è passato inosservato alla Bruganelli. Il commento riportava un insulto alla figlia Slvia dove riteneva che fosse inquietante.

A Sonia il commento non è passato inosservato e in poco tempo ha risposto:

«Questo è il signor…. che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto».

L’uomo in questione però ha voluto chiarire che il suo non voleva essere un insulto: