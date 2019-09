Paolo Bonolis, il vero motivo della fine della storia con Laura Freddi: ‘Non voleva farlo’

Paolo Bonolis e Laura Freddi, è emersa la verità sulla fine del loro amore, ecco cosa è successo e perchè si sono lasciati

Una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani quella tra Laura Freddi e Paolo Bonolis negli anni ’90. I due si sono amati e rispettati fino alla fine della loro relazione, ma qualcosa non è andata per il verso giusto e si sono lasciati. Ma qual’è il vero motivo che ha fatto mettere un punto alla loro relazione?

Paolo Bonolis e Laura Freddi, la fine della relazione

La loro relazione è nata sotto gli occhi di tutto il mondo dello spettacolo. I due sono stati la coppia più amata deglik ann ’90 facendo sognare milioni di italiani. I due infatti si sono conosciuti tra i corridoi di Non è La Rai e quello di Bim Bum Bam.

Ma il programma che li ha fatti avvicinare è stato proprio quello ideato da Gianni Boncompagni ” Bulli e Pupe“. Un amore nato sotto la luce dei riflettori, ma che è finita poco dopo per un motivo preciso.

Laura Freddi: ” Volevo essere sua moglie”

La bella Laura in una recente intervista ha parlato infatti, della relazione e del rapporto d’amore che lo univa al simpaticissimo Paolo Bonolis. I due infatti sono stati molto innamorati, ma qualcosa nella relazione è andata nel verso sbagliato. La stessa showgirl Laura Freddi ha infatti raccontato il reale motivo della loro rottura:

“Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva già un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte – ha spiegato -. Quando, dopo tre anni insieme gli ho chiesto di concretizzare il rapporto, si è tirato indietro. Allora l’ho lasciato. Qualche mese dopo ha cambiato idea e mi ha chiesto di sposarlo. Ma a quel punto non mi sentivo più sicura. Paolo allora ha pensato che avessi un altro…”.

Laura Freddi e Paolo Bonolis oggi

I due erano molto innamorati l’una dell’altra, e tra le altre cose era un periodo lavorativo molto importante per i due. Lei aveva soltanto 20 anni quando ha conosciuto Paolo mentre, il conduttore ne aveva 31. Le cose però sono cambiate alla richiesta di Laura,ovvero quello di concretizzare il rapporto tra i due. Paolo era ancora insicuro proprio perché veniva già da un matrimonio fallito con la psicologa americana Diane Zoller e nforse non si sentiva sicuro di rendere il tutto più concreto.

Oggi, nonostante un brusco stop alla loro relazione, pare che Laura e Paolo siano rimasti in ottimi rapporti anche se hanno preso strade diverse. I due infatti oggi sono felicemente impegnati in altre relazioni, Laura infatti è felicemente innamorata del suo Leonardo D’Amico da cui ha avuto una bellissima figlia, la piccola Ginevra nata nel 2018, mentre Paolo si è risposato con la bella Sonia Bruganelli, da cui ha avuto 3 figli. Entrambi oggi hanno una vita completamente diversa e nonostante la loro storia passata, non portano rancore l’uno con l’altra.