Paolo Bonolis, improvviso lutto in famiglia: il triste addio della moglie

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, non ha potuto fingere e ha raccontato il dolore causato da una grave perdita che, ovviamente, fa molto male.

Un post che in breve tempo ha fatto il giro del web. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno vivendo un momento di grande dolore.

La moglie del conduttore ha voluto comunicare a suo modo la dolorosa perdita ai fan.

L’addio di Sonia Bruganelli dopo il lutto improvviso

La criticatissima ma anche seguitissima moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha voluto dire addio un’ultima volta ad una persone evidentemente molto importante per lei.

Non è una persona che ama molto condividere le sue cose personali, ma Sonia non poteva fare a meno di dire addio alla signora che ha voluto ricordare con una bellissima foto corredata da un semplice saluto e dalla donna che purtroppo non c’è più, Elena.

Sonia non ha specificato chi fosse questa signora ma sicuramente, condividendo il post su un profilo come il suo, si tratta di una persona molto intima alla famiglia Bonolis.

Il commovente saluto reso pubblcio

Pochissime parole corredate da un tenero cuore che ha fatto sciogliere tutti i suoi fan. Non mancano mai followers, sul suo profilo Instagram, che spesso si ritrovano a criticarla aspramente sotto i suoi post.

Il motivo? Sempre lo stesso: la sua voglia di ostentazione che in realtà nasconde tanta autoironia che spesso non viene colta.

L’addio alla signora Elena in una storia ha però lasciato che tutti mettessero da parte i commenti d’odio e lasciassero rispettosamente la storia priva di segnalazioni negative.

Probabilmente tra un po’ la stessa Sonia chiarirà l’identità della donna e il rapporto che la stessa ha avuto con lei e la sua famiglia.

Noi, intanto, ci stringiamo al dolore dei parenti della signora Elena e a quello delle persone che l’hanno conosciuta.