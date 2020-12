Brutte notizie per Paolo Bonolis: la clamorosa decisione Mediaset

Il conduttore di Avanti un altro potrebbe subire un duro colpo da parte dell’azienda alla quale è fedele ormai da anni: Paolo Bonolis nei guai.

Una notizia che arriva come un fulmine al ciel sereno per Paolo Bonolis che è lontano dalla TV da tanti mesi ormai, complice il lockdown e le scelte di programmazione Mediaset. Un’indiscrezione sul web potrebbe cambiare il suo futuro.

Paolo sarà sostituito? I suoi fan tremano al pensiero di non vedere più il celebre conduttore al timore di uno dei suoi programmi più seguiti. Ecco cosa si mormora sul web.

Paolo Bonolis, via da Mediaset? L’indiscrezione

Non sono buone nuove le ultimi novità per Paolo Bonolis. Il conduttore potrebbe ricevere presto una bella batosta da Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni rivelato dal sito davidemaggio.it Bonolis potrebbe essere presto sostituito da Enrico Papi che pare sia già in trattativa per un rientro al Biscione, lasciato nel 2017.

Oggi siamo abituati a vedere su altre reti, ma un ritorno a casa potrebbe essere più che auspicabile: insomma, è solo questione di tempo per l’ex conduttore di Sarabanda.

Bonolis, al suo posto Enrico Papi?

Mediaset starebbe quindi valutando di sostituire il marito di Sonia Bruganelli con un volto già noto alla rete di Berlusconi. Papi potrebbe arrivare presto, infatti, al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte, in arrivo su Canale 5. Ma c’è in trattativa anche l’assegnazione di un preserale, cosa che potrebbe mettere in difficoltà ancora di più il conduttore di Avanti un altro.

Un’offerta che Papi difficilmente potrebbe rifiutare. Davide Maggio tra l’altro insinua che a Papi potrebbero essere offerti due programmi “roccaforti” dell’amato conduttore de Il senso della vita. Una contromossa che arriva a pochi giorni di un rinnovo di contratto per il conduttore romano.

Chi vivrà vedrà!