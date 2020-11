Il conduttore televisivo sarebbe stato allontanato al funerale di Gigi Proietti, ma adesso arriva la verità della compagna di Enrico Brignano.

Dopo la morte di Gigi Proietti, si è verificato un episodio, nel corso del suo funerale, che ha dato adito a varie polemiche.

Dopo il discorso di Enrico Brignano, allievo di Proietti e legatissimo al mattatore scomparso, Paolo Bonolis è intervenuto per consolare l’attore romano.

Il momento pare sia stato ripreso da un video e successivamente postato in rete.

Alcuni utenti sul web non avrebbero gradito il comportamento della compagna del comico romano, Flora Canto. Sembra che la donna abbia tentato di allontanare Bonolis per via dell’emergenza da Coronavirus.

Ma è davvero così?

La verità della compagna di Enrico Brignano

Dopo lo scoppio della polemica, Flora Canto ha voluto rispondere a chi l’ha attaccata duramente. Di seguito le sue parole:

“Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? …”

La donna ha smentito l’accaduto e ha confessato cosa sarebbe accaduto in realtà e il motivo che l’avrebbe spinta a fare quel gesto a Bonolis.

Sembra che al funerale, Paolo abbia detto a Enrico che prima o poi tocchi a tutti. A quel punto Flora sarebbe intervenuta dicendo a Bonolis di non dirlo neanche per scherzo.

Il gesto della Canto, quindi, sarebbe stato frainteso e avrebbe scatenato delle polemiche del tutto gratuite.

Bonolis e Brignano, invece, non si sono espressi in proposito. I due personaggi di spettacolo sono presi dall’immenso dolore per la perdita di Gigi Proietti e non vogliono lasciare spazio a polemiche di sorta.