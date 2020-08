Paolo Bonolis, fuori dal suo programma: chi prenderà il suo posto

L’amato conduttore a breve diventerà nonno e potrebbe lasciare la conduzione del suo noto programma per godersi il nipote?

In casa Mediaset potremo assistere ad un piccolo terremoto e veder sostituito Paolo Bonolis nella conduzione. Potremo dire addio ad una delle colonne portanti della rete? Scopriamo qual è la decisione finale.

I possibili sostituti

Paolo Bonolis potrebbe essere sostituito nella conduzione del suo fortunato programma dal duo comico Pio e Amedeo, che da qualche anno fanno ridere molti italiani col programma Emigratis.

La coppia di comici è stata lanciata in televisione da Maria De Filippi la grande regina del palinsesto Mediaset. Sono apparsi nel programma Amici, reality e poi il successo col programma condotto in solitaria.

La decisione sul futuro di Paolo Bonolis

Paolo ha rilasciato un’intervista al periodico online Fanpage. Il conduttore ha detto che tra poco tempo diventerà nonno per la prima volta.

Ha un contratto con Mediaset fino al 2021. Non si sa ancora cosa verrà fatto alla scadenza. Per ora è certo che si faranno ancora 120 puntate da girare totalmente del suo programma Scherzi a Parte.

Ha proseguito dicendo che

“Con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre no, talvolta sono carezze in altri cazzotti.”

Ha detto che ha avuto scontri sia in casa Mediaset sia quando lavorava in Rai. Lui non è un un’aziendalista a prescindere, dato che si mantiene comunque critico nei rapporti con la sua azienda.

“devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa.”

Ha concluso Paolo Bonolis.