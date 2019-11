Chi è Paola Turci, la talentuosa cantante italiana, vittima di un incidente stradale nel 1993 che le stava costando la vita

Scopriamone di più sulla bella e talentuosa cantante Paola Turci, nota per i suoi brani autobiografici, spesso portati anche al Festival di Sanremo.

Chi è Paola Turci

Nasce il 12 settembre 1964 a Roma.

Sin da piccola si appassiona alla musica, fino a quando non incontra Mario Castelnuovo, cantautore e chitarrista grazie a cui firma il suo primo contatto discografico.

Nel 1986, esordisce a Sanremo nelle Nuove Proposte. La strada è da qui tutta in discesa per la Turci, che negli anni 80 vince tre Premi della Critica consecutivi (con Primo Tango, Sarò Bellissima e Bambini).

Nel 1988 esce anche il suo primo album, Ragazza Sola Ragazza Blu. È l’inizio di una carriera che porta Paola Turci a costruire una discografia composta da 15 album in studio in 30 anni.

Negli anni ’90, Paola Turci continua a partecipare al Festival di Sanremo e al Festivalbar. Nel 2002 entra nel circuito delle etichette indipendenti dicendo addio alle major discografiche.

Dal 12 novembre al 9 dicembre 2019, Paola Turci è in tour in Italia nei principali palazzetti della nazione.

Incidente, famiglia e curiosità

Nel 1993, Paola Turci rischia di morire in un tragico incidente stradale, avvenuto sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria. La cantante si trovava alla guida di una vettura appartenente a un’amica, mentre viaggiava verso Alcara Li Fusi, in provincia di Messina, dove aveva in programma un concerto.

A causa del terribile incidente all’altezza di Torano Castello, la cantante resta gravemente ferita. I medici riescono a salvarle miracolosamente l’occhio destro, ma la Turci dovrà subire numerosi interventi, per un totale di 13, e vedersi applicati oltre 100 punti di sutura.

La Turci sposa, nel 2010, Andrea Amato, giornalista di Radio 101, ma nel 2012 la coppia si separa. Negli anni 90, invece, l’artista si lega al tennista Paolo Canè. La cantante rivela ora di avere un nuovo compagno, del quale non vuole svelare il nome.