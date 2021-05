Paola Turani e suo marito Riccardo Serpellini hanno svelato il sesso del bebè, scopriamolo.

Il video del dolce annuncio ha avuto un boom di like e commenti, in pochissimo tempo è diventato virale. Una bellissima sorpresa per i fan della famosa influencer.

Paola Turani in dolce attesa

La bellissima bergamasca 33enne è in dolce attesa del suo primo figlio con Riccardo Serpellini, che ha sposato due anni fa nel 2019.

Il dolce annuncio è stato fatto con un post sul profilo Instagram che ritrae la coppia con i loro due cagnoloni: Nadine e Gnomo:

“Niente é impossibile. La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende.”

Una notizia che ha lasciato a bocca aperta i suoi 1,8 milioni di follower.

Tantissime persone le hanno fatto gli auguri tra cui le sue colleghe: Chiara Ferragni, Beatrice Valli, Veronica Ferraro, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez.

I primi mesi di gravidanza non sono stati affatto facili per la modella, dato che la nausea non l’ha mai lasciata stare, ha anche perso peso.

Per anni Paola e Riccardo hanno atteso questa stupenda notizia, dopo i numerosi tentativi e una dolorosa diagnosi di infertilità, la coppia ora aspetta un bebè.

La 33enne non si è mai arresa e ha definito questa gravidanza come un vero e proprio miracolo.

Proprio per questo ha voluto incoraggiare le donne che la seguono con un messaggio commovente:

“Dobbiamo solo lottare un po’ di più per il nostro arcobaleno, questo è il mio messaggio di speranza. Non arrendetevi, siete forti!”

Un bellissimo segno di solidarietà per tutte le donne che come lei hanno combattuto contro l’infertilità.

Paola Turani, svelato il sesso del bebè

Pochi minuti fa, la nota modella e influencer bergamasca ha annunciato sul suo profilo Instagram, il sesso del bambino con un video commovente.

Nel filmato si può vedere la gioia e le lacrime di Paola insieme a suo marito Riccardo.

La 33enne ha scritto:

“Vi dico già che piangevo ancora prima di scoprire il sesso…è stata una sorpresa! Che emozione incredibile! Siamo troppo felici.”

Finalmente la Turani ha rivelato a tutti i suoi follower che aspetta un bellissimo maschietto.

In meno di un’ora è stata ricoperta da tantissimi auguri, ottenendo più di 160 mila like e oltre 5mila commenti.

Il filmato ha commosso l’intero web, che ora è tempestato di cuori celesti.