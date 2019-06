Paola Perego e la lotta contro un male oscuro: ‘Ho preso psicofarmaci per combattere questo mostro’, ecco le parole della conduttrice monzese nella sua ultima intervista

La conduttrice monzese, Paola Perego, si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata a Il Giornale.

Paola Perego: il periodo buio

In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, la conduttrice lombarda ha raccontato un periodo particolarmente difficile della sua vita. Paola Perego ha parlato del suo esordio nel mondo della moda e successivamente in televisione. Nel dettaglio, la conduttrice ha affermato che per anni ha sofferto di attacchi di panico e che ricorda perfettamente il primo giorno: era in una Renault 4 rossa e non riusciva a respirare bene. Per molti anni, Paola Perego non è riuscita ad accompagnate i suoi figli in macchina per timore che comparisse ‘il mostro‘, come lo chiama lei.

La conduttrice ha poi aggiunto che, a causa di tali attacchi di panico, ha dovuto affrontare tre periodi di analisi terapeutica e ha preso psicofarmaci:

‘Ho sofferto per anni di attacchi di panico. Non portavo i miei figli in macchina per timore che comparisse il mostro, come lo chiamo io. Ho affrontato tre periodi di analisi terapeutica, ho preso psicofarmaci’

Oggi è in grado di parlare perché crede che sia necessario condividere per aiutare gli altri a non tenersi tutto dentro.

La conduttrice torna in TV

La conduttrice lombarda torna in tv con una nuova edizione di Non disturbare. Il programma, in onda in seconda serata su Rai Uno, prevede una serie di intervisti con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra gli Ospiti della prima puntata, Elena Santarelli e Paola Barale. Poi, Cristiano Malgioglio, Totò Schillaci, Pierluigi Diaco, Sabrina Salerno, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Marisela Federici, Guillermo Mariotto, Rita Dalla Chiesa, Serena Grandi.