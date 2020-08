Pamela Prati, chi si rivede! L’ex diva del Teatro Bagaglino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha stregato i suoi followers di Instagram con un bikini succinto e spudorato.

Poche donne over 60 sanno essere seducenti come Pamela Prati, ex soubrette e concorrente del reality show Grande Fratello Vip. Sarda, classe 1958, salita agli onori della cronaca per essere stata una delle più importanti dive del Teatro Bagaglino e per le sue nozze fantasma con Mark Caltagirone.

Una bellezza sui generis la sua. Un fascino mediterraneo che le ha spalancato le porte del successo e l’ha fatta entrare nell’Olimpo delle grandi showgirl anni ’80 e ’90. Sempre avanti, impavida e noncurante delle critiche.

Sul social network Instagram ancora oggi, a 61 anni suonati, Pamela Prati seguita ad essere ammirata per la sua sensualità e appariscenza. Alcuni giorni fa, infatti, l’ex soubrette di Pier Francesco Pingitore ha voluto condividere con i suoi 292 mila followers il suo scoppiettante Ferragosto.

Pamela Prati, lo slip sgambato è da infarto

Avvolta in un audace due pezzi in stile animalier, la sessantunenne sarda ha postato un selfie che ha surriscaldato i suoi seguaci. Tra bagni di sole, nuotate in piscina e relax, Pamela Prati si è mostrata ai fan più sensuale e selvaggia che mai.

Il suo bikini leopardato, caratterizzato da un microscopico slip da censura, non è passato inosservato e ha calamitato l’attenzione del popolo di Instagram. Tra complimenti lusinghieri e critiche spietate, la disinibita showgirl è apparsa in perfetta forma fisica.

Attraverso le sue Instagram stories e le sue pose accattivanti, la Prati si diverte a provocare infarti in serie e a stuzzicare gli utenti più morigerati e pudici. Per i suoi haters è tempo di rassegnarsi e mettersi il cuore in pace: l’estate è lunga e all’orizzonte si profilano tanti scatti ad alto tasso di sensualità.