Pamela Prati contro la sua ex legale, la verità sul cachet chiesto alla D’Urso: ‘Ha rovinato la mia reputazione’

Dopo lo scossone mediatico che ha subito la settimana scorsa per la mancata ospitata a Live-non è la d’Urso , Pamela Prati accusa Irene della Rocca

La scorsa settimana l’avvocato Irene della Rocca ha affermato di non aver in alcun modo preteso il cachet di 60.000€ da Barbara D’Urso, sebbene l’sms sia partito dal suo numero.

Attualmente pare che però Pamela Prati abbia smentito la versione del suo ex avvocato in un esposto depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, stilato proprio per andare contro la sua ex legale.

“La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo cercando di proteggerla.Le ripercussioni sulla mia immagine (…) sono state gravissime. Quel gesto andava contro tutto quello che avevo sempre predicato. Caputo aveva mandato una lettera di diffida da me firmata in cui si specificava che la mia eventuale partecipazione sarebbe stata a titolo gratuito. Non biasimo la D’Urso, non biasimo il pubblico, ma l’assenza di decoro professionale dell’Avv. Della Rocca”

La Prati avrebbe anche dichiarato che la della Rocca in quest’ultimo periodo invece di tutelarla è stata più attratta dai riflettori della televisione, assumendo più le connotazioni di un’agente che come un avvocato.

Pamela Prati e l’ ufficiosa partecipazione alla prossima puntata di “Live”

Probabilmente la showgirl metterà in chiaro la sua posizione mercoledì sera nell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso. Il settimanale Chi ha svelato l’indiscrezione che la Prati sarà ospite (a titolo gratuito) di Barbara d’Urso.

“Pamela Prati è in trattativa per partecipare a titolo gratuito all’ultima puntata di “Live-Non è la D’Urso, prevista per mercoledi’ 19 giugno”

Successivamente all’incidente diplomatico di mercoledì scorso, quando la Prati era giunta a Milano accompagnata da due avvocati per essere ospitata a Live, ma era finita nel disastro la sua presenza in studio, il filo del discorso è stato ripreso.

Pamela sarà ( forse ) accompagnata da Lina Caputo

Ma con uno solo dei due avvocati, Lina Caputo, che dovrebbe accompagnare in studio la Prati per l’intervista ( sono previsti 50 minuti di chiacchiericcio gratuito con la Prati ) con la D’Urso.