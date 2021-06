Pamela Prati di nuovo felice accanto a lui: ‘E’ lui Mark Caltagirone?’

La showgirl italiana nota per la sua chiacchieratissima storia d’amore fake con Mark Caltagirone, oggi è di nuovo felice: Pamela Prati si mostra con lui.

Non è stato facile tornare alla normalità per Pamela Prati. La showgirl, dopo un po’ ha ammesso di aver preso in giro l’Italia con la sua storia d’amore con il presunto e inesistente fidanzato Mark Caltagirone perché in primis lei è stata ingannata da un uomo che la amava e la trattava da principessa.

Non è mai stato chiaro quanto Pamela fosse una vittima in tutta questa storia, certo è che dopo tutto quello che le è successo la showgirl ne è uscita distrutta. Oggi ha ritrovato la sua serenità, il suo sorriso.

Pamela Prati sorride di nuovo accanto a lui

Dopo la romanzata storia con Mark, Pamela Prati non ha avuto altri fidanzati. Con la sua bellezza e il suo fascino ammaliante è difficile non ricevere più di qualche avances.

Ma la batosta è stata dura e per un po’ Pamela è stata da sola, lontana dalla TV che l’ha praticamente processata per una storia d’amore inventata.

Oggi la showgirl sembra di nuovo aver trovato quella serenità perduta. L’ultima foto postata sui social però ha stuzzicato la mano di latenti haters.

Lui è il nuovo Mark Caltagirone?

Deve essere stato stressante sentirsi ripetere ovunque il nome di quest’uomo inesistente che aveva reso la sua vita, a suo dire, perfetta e piena d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)



Pamela aveva realizzato il suo sogno di donna, amare un uomo e diventare mamma: con lui infatti era pronta all’adozione di 2 bambini.

Una storia che sembra un film e che ha reso però la sua vita piuttosto infernale tra critiche e denunce. Oggi però a quanto pare la Prati si gode il relax delle vacanze con persone speciali, come l’amico Angelo Rifino che qualche haters ha ‘ironicamente’ giudicato come il nuovo Mark Caltagirone.