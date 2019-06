Pamela Prati non è stata l’unica a fingere un matrimonio: un’altra vip rompe il silenzio

Pamela Prati non è stata la prima e forse non sarà l’ultima vip che si è inventata le nozze: la confessione inaspettata di un’altra donna dello spettacolo

Il caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone continua a far discutere e adesso un altro volto conosciuto della tv ha voluto dire la sua opinione a riguardo.

Marisa Laurito intervistata dalla celebre testata settimanale Oggi ha svelato di aver inscenato un matrimonio, proprio come voleva fare la nostra mamma e moglie.

La Laurito però non l’ha fatto per pubblicità, ma per tranquillizzare suo padre.

Pamela Prati, la confessione della Laurito

Non le interessa del privato di Pamela Prati e della vicenda non ha capito quasi nulla. Ma anche lei, da ragazza, si sposò per finta come lei, anche se per motivi diversi.

A differenza di Pamela, il suo finto matrimonio non fu una trovata pubblicitaria frutto della fantasia di qualche agente, ma una vera e propria scelta.

Lo fece per suo padre: conviveva con un ragazzo e lui questo non lo sopportava. Era molto severo. Allora in famiglia inscenarono per gioco un finto matrimonio per metterlo tranquillo. Venne a saperlo dopo anni.

Pamela Prati non è stata l’unica

Durò tre mesi. Lui era gelosissimo, voleva segregarmi ai fornelli. Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio. Da tanti anni sto con Giampiero Pedrini, un ex imprenditore. Lui è di Brescia e vive nella sua città, io a Roma. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria: forse in futuro vivremo anche insieme”.

Pare che quindi Pamela quindi non sia l’unica ad avere inscenato un matrimonio. I motivi sono diversi, ma il risultato delle loro motivazioni è lo stesso.

Sono sempre di più le persone che scelgono la via della menzogna per giustificare un comportamento e, per merito del caso dell’anno Mark Caltagirone/Pamela Prati, adesso stanno uscendo tutti quanti a galla.

Che sia l’inizio della scoperta di un’era fatta di menzogne online e truffe mai portate alla luce?