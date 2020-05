Chi è Luigi Oliva, l’imprenditore napoletano, padre della piccola Rania ed ex fidanzato della showgirl Pamela Prati

Scopriamo insieme tutti i segreti di Luigi Oliva!

Chi è Luigi Oliva

Nasce a Napoli nel 1972 e diventa noto al grande pubblico perché legato al personaggio di Pamela Prati, nota showgirl italiana.

Per lavoro gira il mondo, ma da qualche tempo si è stabilito a Brescia. Oliva lavora nel settore luxury automobilistico ed è un grande appassionato di auto sportive.

Possiede un profilo Instagram, dal quale emergono anche l’amore per lo sport e per la natura.

L’uomo è anche padre della piccola Rania, nata da una vecchia relazione.

La relazione con Pamela Prati

Assieme alla celebre showgirl italiana Pamela Prati l’uomo ha vissuto una love story molto importante. L’uomo le aveva anche regalato un anello di famiglia.

La privacy di Oliva è stata compromessa quando è scoppiato il caso “Mark Caltagirone”, dopo che Pamela Prati aveva annunciato le finte nozze con il fantomatico fidanzato.

“Io ho conosciuto una Pamela diversa, ci siamo corteggiati per mesi. L’ho fatto con il cuore e mi sono sentito ferito.”

Queste le importanti dichiarazioni di Oliva, che sostiene di essersi sentito ricambiato all’inizio dalla donna, ma di aver avuto, successivamente, la percezione di essere usato.

“Non si parlava di matrimonio, ma di vivere insieme, di fare progetti, questo sì”.

Oliva ha trascorso un grande periodo di amarezza a seguito dello scandalo e per il modo in cui la relazione con la showgirl era terminata. Secondo l’imprenditore napoletano, la Prati non lo avrebbe mai amato, ma usato soltanto come bancomat.

“Quando andavamo in giro lei si presentava con una corte di parenti, amici, truccatore e parrucchiere: tutto a mio carico, hotel compresi.”

In base al racconto di Oliva, la Prati si sarebbe fatta comprare anche abiti e scarpe e lo avrebbe costretto a saldare conti per tutti.