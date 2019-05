Pamela Perricciolo confessa tutto: “La Prati e la Michelazzo complici, Simone Coppi ero io”

Pamela Perricciolo rivela tutto: chi sono davvero Eliana Michelazzo, Simone Coppi e Mark Caltagirone?. Pamela Prati? Non è una vittima

Pamela Perricciolo fa una confessione shock alla celebre testata de Il Fatto Quotidiano. Non si è trattenuta ed ha svelato prima il contratto di riservatezza firmato da lei, Eliana Michelazzo e Pamela Prati e, successivamente, anche la verità su Simone Coppi.

Pamela, Eliana e l’altra Pamela: un accordo a vincolarle dal rovinarsi:

“Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre (…).

Pamela Perricciolo parla di cifre: Eliana mente, aveva debiti

E non si ferma qui. Pamela Perricciolo parla anche di cifre, coinvolgendo vari programmi, tra cui anche quello condotto da Barbarella.

Pare, a suo dire, che Eliana sia stata pagata per le varie ospitate televisive in cui piangeva, dicendo di essere stata plagiata dalla socia ( la Perricciolo ) sia sull’esistenza di Caltagirone sia sull’esistenza del suo (ex, considerando che non esiste) compagno Simone Coppi.

“Eliana dice che l’ho plagiata? Lei va dalla d’Urso per 7.000 euro a puntata, la società Aicos è intestata ad Eliana, la Jaguar è intestata ad Eliana, la casa in cui viviamo insieme e la Mini pure”.

Cosa dovevano nascondere le tre?

Pamela Perricciolo è un fiume in piena. Svela tanti dettagli, troppi, forse. E questo, ammesso che fosse vero, potrebbe mettere in seria difficoltà le “socie”:

“Il documento di riservatezza fra noi tre l’ha proposto Eliana col suo studio legale (…).Cosa dovevamo nascondere (…)? Eliana ha debiti con tante persone (…). Il cachet per l’ospitata di Domenica In le è stato pignorato dal fisco. Con Verissimo non lo so: i produttori (…) Le hanno congelato il cachet di 40.000 euro (…). Lei prende 1200 euro al mese di pensione”.

Donna Pamela ha poi parlato di come è nato Simone Coppi. Lei e i suoi amici hanno creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università.

Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi e quindi Pamela le diede il contatto di un suo amico che si chiamava Simone.

Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuta ad entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista.