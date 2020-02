Pago annulla il matrimonio con Serena: ‘Nella mia testa tanti punti interrogativi’

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, il cantautore Pacifico Settembre in arte Pago, torna a parlare del suo rapporto travagliato con Serena Enardu. La confessione spiazzante sul matrimonio

E’ finita per Pacifico Settembre, in arte Pago, la sua avventura tra le mura del Grande Fratello Vip, una sconfitta che per molti fan del cantautore poteva essere evitata se solo Serena Enardu non fosse entrata anche lei nella Casa del Grande Fratello Vip. Molti addirittura lo vedevano sul podio dei vincitori.

Il cantautore dopo essere stato eliminato dal Reality è tornato a parlare della sua storia con Serena Enardu, verso la quale al di là come sia andata a finire l’esperienza al GF pare che al di la della serenità, siano riffiorati dei dubbi sulla loro relazione, punti interrogativi da chiarire. Scopriamo di più.

Pago: ‘Nella mia testa tanti punti interrogativi’

Dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Pacifico Settembre ritorna a parlare della sua storia con Serena Enardu. Tanti i dubbi riaffiorati con la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip:

‘Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire’

e sul matrimonio? Ecco cosa ha ammesso, a quanto pare almeno per ora non se ne parlerebbe:

‘Per parlare di nozze ne passa di tempo, contano prima i fatti’

ha detto Pago.

Il duro sfogo di Pago, quando è inziata la crisi con Serena Enardu

Secondo quanto rivelato dallo stesso cantautore pare che la crisi tra lui e l’ex protagonista di Uomini e Donne, sia nata ben prima di Temptation Island, ove avevano già in quel frangente messo alla prova il loro amore:

‘Stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere’

poi ha aggiunto sul rapporto della sua compagna e la sua famiglia:

‘Con i miei familiari ci sono state incomprensioni e momenti difficili, ma siamo sulla via della serenità’

ha concluso Pacifico Settembre.