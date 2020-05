Sapete perchè la sorpresa dell’Ovetto Kinder è gialla? Il motivo che tutti ignorano finalmente rivelato

Non sempre quello che pensiamo sia frutto del caso lo è realmente. Dietro il colore dell’ovetto Kinder c’è una reale ragione

Anche se lo mangiamo da anni e ci ha fatto divertire tanto da bambini, non tutti sanno perché il contenitore presente nell’Ovetto Kinder è di colore giallo. Dopo tanti anni, emerge la particolare verità sulla nuance che denota – da sempre – le capsule presenti nel goloso dolcetto.

In rete, questo è diventato un argomento molto dibattuto, specialmente su Twitter, social sul quale gli utenti si sono confrontati.

Ovetto Kinder: il colore non è casuale

Uno ha scritto:

“Il contenitore all’interno delle uova Kinder per bambini è giallo perché doveva rappresentare il tuorlo d’uovo”.

E, bisogna dire, che ha davvero senso come spiegazione.

I contenitori – presenti nell’ovetto Kinder – sono di colore giallo per un semplice motivo: rappresentano il tuorlo dell’uovo, per questo sono stati realizzati in giallo.

Gli ovetti Kinder Sorpresa sono state un alimento imprescindibile per generazioni, ma quel guscio esterno di cioccolato nasconde un segreto inafferrabile.

La rivelazione di Kinder è stata fatta su Mumsnet, dove gli utenti hanno condiviso le proprie supposizioni in merito.

Che cos’è un ovetto Kinder?

Il loro nome ufficiale è “Kinder Sorpresa” e sono un regalo al cioccolato prodotto dal marchio italiano Ferrero.

Le “uova” sono un guscio di cioccolato bianco e al latte e, all’interno, c’è un contenitore di plastica contenente un giocattolo che – di solito – ha bisogno di essere assemblato. Sono per lo più popolari tra i bambini, ma ad alcuni adulti piace collezionarne i giocattoli.

Ovetto Kinder: perché i contenitori sono gialli?

Si scopre che il popolare cioccolato, che contiene un giocattolo all’interno del guscio, è più simile a un uovo di quanto molti di noi abbiano mai potuto immaginare. In effetti, il contenitore giallo nascosto all’interno rappresenta il tuorlo d’uovo.

Pertanto, la struttura di questo delizioso momento di piacere made in Italy ha una logica ben precisa dietro la sua creazione: semplicemente rappresenta un uovo in cui c’è il tuorlo, proprio come quelli veri che utilizziamo in cucina per preparare uova strappazzate, a occhio di bue o per le classiche frittate.