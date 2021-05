Sei curioso di scoprire le previsioni astrologiche per la giornata di sabato 29 maggio 2021? Cerca il tuo segno e scopri cosa accadrà!

Nella giornata di oggi ci saranno grandi cambiamenti per la maggior parte dei segni ed alcuni vivranno momenti davvero intensi!

Scopriamo tutte le previsioni dell’oroscopo per oggi 29 maggio 2021!

Oroscopo di oggi: segni dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli

Ariete: il mese si concluderà in bellezza per voi ma per farlo dovrete restare fermi sulle vostre idee. Avrete nuove possibilità che vi permetteranno di acquisire più esperienza nel lavoro. Amici e conoscenti vorranno includerti in attività ricreative come sport o spettacoli, lascia da parte le preoccupaizoni e goditi il momento.

Toro: In arrivo un periodo molto fortunato e di benessere in questa fine del mese che vi farà sentire molto più motivati sul lavoro. Le discussioni con gli altri vi forniranno informazioni per aprire nuove porte. Chiaritevi le idee e conoscete nuove persone.

Gemelli: Un finale di mese che potrebbe volgere al meglio soprattutto in campo lavorativo ed economico. Ciò dipenderà da un nuovo progetto che porterà ad una nuova fase lavorativa. In amore scoprirete qualcosa che vi sorprenderà: non prendete decisioni al momento.

Oroscopo giornaliero del 29 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro: Il transito di Mercurio vi porterà buona capacità di comunicazione. Focalizzati su ciò che ti serve e non curarti delle influenze negative di alcune persone. Sarai di oottimo umore ma avrai bisogno di isolarti e riposarti un po’.

Leone: Una giornata all’insegna delle sfide da superare. Sarà il momento giusto per chiarire le cose sia con il partner sia con un conoscente di cui ancora non conosci le intenzioni. Avrai un atteggiamento positivo e sul lavoro tutto ti sembrerà più veloce.

Vergine: Giornata movimentata sul lavoro e non solo. Stai vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Ci saranno periodi molto intensi e con poco tempo per il riposo quindi da ora dovrai pianificare bene i tuoi weekend. Fidati del tuo intuito e lasciati aiutare dagli amici.

Oroscopo, previsioni quotidiane: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: Se oggi riuscirai a sfruttare le tue capacità di mediazione potrai risolvere alcune questioni spinose sul lavoro e di soldi. In amore prenditi cura del partner ed attento agli equivoci che potrebbero essere scatenati da Venere retrogrado.

Scorpione: Grandi rinnovamenti in amore con l’arrivo del mese di giugno! uesto sabato sarà una giornata molto positiva, incontrerai persone con un forte ascendente che potrebbero addirittura cambiare la tua vita. La Luna ti invita ad aprirti all’amore ma sempre con una certa prudenza.

Sagittario: Periodo di scelte e nuove soluzioni all’orizzonte in tutti i campi. Potresti terminare una relazione che non ti convince più mentre sul lavoro inizierai un nuovo progetto che ti piacerà molto. Giornata molto fortunata!

Oroscopo di sabato 29 maggio 2021: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: Giornata impegnativa sopratutto dal punto di vista emotovo. Una persona cara ti chiederà aiuto per un problema serio. Nel lavoro non lanciarti in nuove imprese e non lasciarti trasportare da impressioni azzardate. Sìì paziente se attendi notizie.

Acquario: Con Saturno retrogrado attenzione a ciò che dici o che fai, potresti ferire il partner. Un amico o parente potrebbe coinvolgerti in pettegolezzi ma tutti si potrà risolvere se usi il ragionamento. Rilassati, magari con l’arte.

Pesci: Giove in quadratura ti avvisa di non lasciarti coinvolgere da una persona che vorrà mettere zizzania tra te ed il partner. Nel lavoro proposte vantaggiose che daranno gioia a te ed alla tua famiglia. Buone notizie per cause legali. Giornata gratificante!

