Open Arms, la Ong rifiuta l’offerta spagnola: “Non facciamo un viaggio così lungo”

Dopo giorni di richiesta, la Open Arms ha ricevuto una offerta dalla Spagna per sbarcare al loro porto ma rifiutano categoricamente di mettersi in viaggio. Ecco cosa è successo

Nella serata di ieri alcuni migranti hanno deciso di tentare l’impossibile, gettandosi in acqua per raggiungere il Porto di Lampedusa a nuoto.

Una impresa impossibile vista la grande schiera di militari e soccorritori che hanno seguito loro e riportati immediatamente sulla nave, senza che si corresse alcun rischio.

Nel mentre la Spagna ha mandato il suo messaggio rendendosi disponibile ad accogliere tutti i migranti a bordo, con sbarco presso il porto di Algeciras oppure a Minorca.

La Ong non accetta la proposta:

“altri 7 giorni in mare sono troppi”

Il Premier spagnolo Sanchez ha voluto mettere un punto, una fine alla questione annosa che si trascina da oltre due settimane con il gesto di offrire un porto sicuro a cui approdare.

Nello stesso tempo la Ong non concorda e rifiuta questa offerta:

“la situazione è di emergenza umanitaria e dopo 17 giorni in mare, non siamo in grado di affrontare un viaggio lungo”