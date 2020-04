Omicidio a Vibo Valentia: ucciso un ragazzo di 27 anni a colpi di pistola

Omicidio nella serata di ieri a Vibo Valentia. Sparatoria in pieno centro: morto un ragazzo di 27 anni. Indagini in corso per identificare l’autore.

Chi era Francesco Palmieri, la vittima dell’omicidio avvenuto la scorsa notte a Vibo Valentia.

Omicidio a Vibo Valentia

Dramma nella serata di ieri a Paravati di Mileto, nel vibonese. Un ragazzo di 27 anni è stato ucciso a colpi di pistola in pieno centro.

Come evidenzia anche Fanpage, l’omicidio avvenuto nel capoluogo calabrese sembra essere un agguato in piena regola. Il delitto è avvenuto intorno alle 21:30, circa un’ora dopo sono giunti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi hanno ritrovato il corpo riverso a terra con numerosi colpi d’arma da fuoco alla testa.

Chi era la vittima?

La vittima dell’omicidio era Francesco Palmieri, 27enne del posto. Intorno alle 22:30 il corpo del ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso del capoluogo, ma il personale medico non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

Francesco Palmieri era il figlio di due agricoltori della zona di Vibo Valentia e la sua famiglia era molto conosciuta in città.

I carabinieri di Vibo e di Paravati stanno conducendo congiuntamente le indagini. Si cerca nella vita privata della vittima, per capire se avesse avuti contrasti con qualcuno.

Per ora tutte le ipotesi restano aperte.