L’omicidio Tolfa vede come protagonista una anziana di 91 anni, Diva Compagnucci, massacrata di botte in casa sua. Che cosa è accaduto?

Che cosa è successo a Tolfa?

Ieri sera qualcosa è successo nell’abitazione di Diva Compagucci, anziana di 91 anni che è stata massacrata di botte. Un familiare ha chiamato il 118 e i Carabinieri, ma una volta che sono arrivati sul posto per la donna non c’era più nulla da fare.

La sua abitazione in Corso Italia è stata trovata sottosopra, come per un tentativo di rapina finito in tragedia: sul suo corpo segni evidenti di violenza.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e il Reparto della Scientifica che stanno portando avanti i rilievi per ricostruire tutta la vicenda. Sono state ascoltate molte persone presenti sul posto e al momento si cerca di mantenere il massimo del riserbo, al fine di non far trapelare nulla di chi possa essere stato.

La comunità è sotto choc: si presume che chi è entrato cercasse oggetti e gioielli di valore – non trovando però l’abitazione vuota.

Il fermo di un uomo dei Carabinieri

I Carabinieri, secondo le indiscrezioni hanno fermato un sospettato – rintracciato grazie alle testimonianze e i rilievi. In questo momento dovrebbe essere in Caserma sotto torchio per l’interrogatorio.

Alcune persone sono state portate in Caserma per essere interrogate, sotto coordinamento della Procura di Civitavecchia.

Notizia in aggiornamento