Omicidio suicidio Cuneo, emergono i primi dettagli dietro il misterioso delitto

L’omicidio suicidio di Cuneo ha suscitato sgomento tra i residenti e ora emergono le prime rivelazioni, dietro questo misterioso atto

Una sparatoria che ha fatto nascere un vero e proprio omicidio suicidio a Cuneo, inaspettato in pieno centro. Ma cosa c’è dietro tutto questo?

Sparatoria nel centro di Cuneo

Un uomo di 65 anni è entrato dentro il locale del negozio “Dimo Sport” e ha puntato la pistola in faccia al titolare. Successivamente ha premuto il grilletto più volte uccidendolo a sangue freddo, per poi girarla verso di sé sparandosi addosso suicidandosi.

Il corpo del killer è rimasto per molto tempo a terra, in una pozza di sangue interminabile, per l’arrivo del medico legale e una prima ricostruzione dei fatti agghiaccianti del centro città.

I primi dettagli del folle gesto

Germano Sciandra è il killer originario di Mondovì, 65 anni – mentre la vittima è Marco Deangelis, titolare del negozio.

Il killer non era sposato e viveva insieme al fratello, con famiglia originaria del Valcasotto che ha messo in piedi il suo dramma personale poco prima delle ore 19 – scatenando il panico tra gli abitanti.

Si è ucciso, secondo quanto trapela dai media locali, con un colpo in testa per cause non ancora emerse. Proprio in quel momento è entrato un amico della vittima, che avrebbe assistito a tutto quanto dando l‘allarme ai Carabinieri.

Gli investigatori stanno effettuando alcuni rilievi sul posto e si scava dentro la vita di entrambe le persone coinvolte – senza escludere alcuna pista dal litigio sino a questioni di denaro.