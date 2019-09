Omicidio Perraro, Eleonora uccisa a botte e morsi sulla faccia. Il marito: “Non ricordo nulla”

L’omicidio Perraro apre molte piste e quesiti. Mentre il marito non ricorda nulla i primi accertamenti la vorrebbero morta a causa di botte e morti sul viso: cosa è successo?

Cosa è successo ad Eleonora? L’omicidio Perraro è sotto indagine per un marito apparentemente violento che non ricorda nulla e una morte violenta all’esterno del locale dove ha dormito con il marito sotto le stelle.

La morte di Eleonora

Eleonora era una donna di 43 anni, sposata da poco tempo con Marco Manfrini e con la decisione di passare la notte sotto le stelle, fuori da un locale che frequentavano spesso di nome “Sesto Grado”.

La mattina seguente, quando Marco si sveglia trova la moglie morta in modalità misteriose: per questo motivo contatta immediatamente i Carabinieri e 118 al fine di capire cosa fosse accaduto.

Lui attesta di aver dormito per tutta la notte, mentre non viene creduta la sua versione e fermato dagli inquirenti. A questo si aggiunge anche qualche fatto particolare del passato dei due coniugi, come quando la donna si è recata al Pronto Soccorso per una lesione – apparentemente apportata dal marito – nonostante non ci sia alcuna denuncia a suo carico.

Il marito non ricorda nulla di quella notte

Non sono ancora stati divulgati i risultati degli esami dell’autopsia, ma dalle prime indiscrezioni emerge che sulla nuca – zigomi e labbra sono state trovate delle lesioni – ma è ancora da capire la causa della morte.

Il Medico Legale – Dottor Rainero – fra 60 giorni depositerà le sue conclusioni direttamente al Pm De Angelis. Tra le tante piste che sono seguite troviamo soffocamento.

Il marito è l‘indiziato numero uno ma nonostante questo lui non ricorda assolutamente nulla di quella notte:

“il sorriso di mia moglie è l’ultima immagine impressa poi c’è solo il buio”

Le indagini in merito continuano e si cercherà di far luce su tutta la vicenda.