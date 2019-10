Omicidio Luca Sacchi, presi i presunti assassini: sono due ragazzi di Roma

I due sospettati per l’omicidio di Luca Sacchi si sono costituiti dopo il fermo da parte dei Carabinieri. Ecco gli aggiornamenti

I sospettati per l’omicidio di Luca Sacchi sono ora con i Carabinieri che hanno fermato loro questa notte, a seguito di varie indagini a tappeto.

Il fermo dei due assassini di Luca Sacchi

Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e ora i due sospettati per l’omicidio del ragazzo di 25 anni, sono in Questura per l’interrogatorio da parte dei Carabinieri.

L’accusa ipotizzata è per omicidio volontario e non è ancora chiaro se i due ragazzi siano stati già arrestati. Sono sotto interrogatorio in Questura dopo che gli inquirenti hanno potuto studiare tutti i video delle telecamere di sorveglianza poste sulla zona dove è accaduto il dramma.

Notizia in aggiornamento