Omicidio Lorena Quaranta, “Non so come l’ho uccisa”: la chiamata al 112

Nell’omicidio di Lorena Quaranta ancora molti aspetti sono da chiarire e spunta l’agghiacciante telefonata al 112 del fidanzato Antonio de Pace.

Il terribile omicidio della studentessa di medicina Lorena Quaranta ha sconvolto tutti, ora emergono le agghiaccianti parole del fidanzato reo confesso subito dopo il femminicidio.

La morte terribile di Lorena Quaranta

La giovane vita di Lorena Quaranta è stata spezzata per mano del suo fidanzato che con lei condivideva non solo la vita nell’appartamento a Furci Siculo in provincia di Messina ma anche il sogno di diventare medico.

La 27enne è morta infatti strangolata la mattina del 31 marzo e per il suo omicidio è in carcere il compagno Antonio De Pace un anno più grande di lei.

De Pace al momento non risponde agli interrogatori degli inquirenti ma nei momenti concitati dei soccorsi ha ammesso di essere l’autore del terribile delitto, adducendo anche una motivazione che è apparsa assurda da subito.

L’uomo avrebbe dichiarato di aver ucciso Lorena in seguito ad una lite perché convinto che fosse malata di coronavirus e che l’avesse contagiato.

Gli immediati tamponi hanno escluso tale versione poiché nessuno dei due è risultato positivo al Covid-19.

“Non so come l’ho uccisa”: le parole dell’autore dell’omicidio

Il 28 enne appena commesso il femminicidio della povera Lorena ha in un primo momento tentato di tagliarsi i polsi procurandosi in realtà solo tagli superficiali ed avrebbe dunque chiamato il 112.

Le sue parole registrate e trascritte durante questa telefonata emergono ora e danno l’idea dell’agghiacciante vicenda.

Al comando dei Carabinieri di Taormina che risponde alla chiamata De Pace confessa in stato apparentemente confusionale di aver ucciso Lorena ma di non sapere nemmeno come.

“.. Ho commesso un omicidio!”

All’operatore incredulo che gli chi ha ammazzato e come, De Pace risponde sempre più confuso:

“..Non lo so manco io..è quì stesa..”

Le parole dell’uomo fanno rabbrividire se pensate alla luce della dinamica dell’omicidio: Lorena è stata prima accoltellata e poi appena ha perso i sensi è stata finita per strangolamento.

La famiglia e gli amici attendono che sia fatta chiarezza su questa vicenda che presenta ancora troppi lati oscuri.