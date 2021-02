Omicidio Ilenia Fabbri, ipotesi del delitto su commissione: il killer aveva le chiavi di casa

È questa una delle ipotesi della Procura. L’assenza di segni di effrazione nell’appartamento di via Corbara fa ipotizzare che l’omicida sapesse come entrare.

Sembra che in passato la donna avesse denunciato l’ex marito per maltrattamenti. Il caso era stato poi archiviato per l’assenza di elementi utili alle indagini.

Il delitto di Ilenia Fabbri: il killer ha agito in 7 minuti

Sembra l’opera di un professionista quella che lo scorso sabato mattina è costata la vita ad Ilenia Fabbri, 46enne di Faenza, provincia di Ravenna.

La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione poco dopo le 6 del mattina. A lanciare l’allarme è stata un’amica della figlia, che era rimasta a dormire in quell’appartamento di via Corbara.

Alle 5.57, la figlia della vittima scende di casa per andare a Milano con il padre. I due hanno appuntamento per comprare un’auto alla ragazza.

Alle 6:06 l’amica di Arianna la chiama per dirle di aver sentito un grande trambusto in casa.

La figlia di Ilenia quindi allerta i soccorsi. Nel giro di pochi minuti i carabinieri sono nell’appartamento, ma per Ilenia non c’è più nulla da fare.

La donna viene trovata senza vita, sgozzata con una coltellata alla gola.

Omicidio su commissione

Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari di Ilenia Fabbri, ma al momento non sono emersi elementi utili alla risoluzione del giallo.

L’ipotesi più verosimile sembra essere quella di un killer su commissione. L’omicida potrebbe aver avuto un duplicato delle chiavi di casa di Ilenia.

Un killer professionista, che indossava dei calzari e per questo non avrebbe lasciato impronte e neanche segni di effrazioni su porte e finestre.

L’unica distrazione è stata la porta del garage lasciata aperta, trovata aperta dai militari dell’Arma subito dopo il delitto.

Come riferisce anche Il Resto del Carlino, Ilenia non sembrava avere rapporti difficili con nessuno. Con l’ex marito Claudio la separazione non era stata facile.

In passato Ilenia lo aveva anche denunciato per maltrattamenti, ma il caso era stato archiviato perché non sarebbero emersi elementi utili alle indagini.