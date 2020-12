L’uomo, che è stato assolto anche dall’accusa dei maltrattamenti in famiglia, era stato da sempre l’unico indiziato per la morte della donna.

La donna venne uccisa a Seriate il 27 agosto del 2016.

L’omicidio di Gianna Del Gaudio

La professoressa in pensione Gianna Del Gaudio venne uccisa, al termine di una cena con amici, nella sua villetta a Seriate con un’arma da taglio alla gola mentre lavava i piatti nella sua cucina.

Ad allertare i soccorsi fu il marito, il 71enne Antonio Tizzani, che poco dopo la mezzanotte allertò anche uno dei due figli, che viveva nella villetta accanto al luogo del delitto.

Il corpo di Gianna Del Gaudio fu trovato dai carabinieri in una pozza di sangue. La donna era riversa a pancia in giù.

Assolto Tiziano Tizzani

Assolto con formula piena Antonio Tizzani. L’uomo era a processo per l’omicidio della moglie Gianna del Gaudio.

Un delitto efferato, commesso nella loro villetta di Seriate, nella bergamasca, il 27 agosto del 2016. La Corte d’Assise di Bergamo ha deciso che Antonio Tizzani non ha commesso il reato.

L’uomo è stato assolto anche dall’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Tizzani era stato sin da subito l’unico indiziato per il drammatico delitto della moglie, ma si è sempre professato innocente.

Anzi, il 71enne aveva detto che ad uccidere la moglie era stato uno sconosciuto che si era introdotto nella loro abitazione, un uomo incappucciato che lui stesso aveva visto fuggire dalla cucina.

“Me l’aspettavo? Quando uno non ha fatto niente, cosa si deve aspettare?”

ha commentato Tizzani al termine della lettura della sentenza.

Come riferisce anche Il Fatto Quotidiano, il pubblico ministero aveva chiesto l’ergastolo per omicidio e a quattro anni e sei mesi per l’accusa di maltrattamenti.

Ma per il pensionato, è arrivata un’assoluzione con formula piena. Le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise verranno rese note entro i prossimi 3 mesi.

