Omicidio a Pozzuoli, uomo crivellato in strada a colpi di pistola

Drammatico omicidio nella notte a Pozzuoli, Napoli. Un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi di pistola.

L’omicidio si è consumato in via Cuma, Licola. Sul posto sono giunti carabinieri e ambulanza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Omicidio a Pozzuoli

Drammatico omicidio la notte scorsa a Pozzuoli, in via Cuma Licola. Un uomo di 34 anni, Mario Di Flora, è stato ucciso a colpi di pistola.

Come riferisce anche Fanpage, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter, quando due sicari lo avrebbero avvicinato, esplodendogli diversi colpi di arma da fuoco.

Ad allertare i soccorsi, sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito gli spari ed hanno scoperto il corpo del 34enne riverso in una pozza di sangue.

Indagini della Polizia

Sull’omicidio di Pozzuoli stanno indagando gli agenti di Polizia e gli uomini della squadra mobile. Dai primi accertamenti, sembra che la vittima fosse già nota alle forze dell’ordine.

Gli agenti stanno cercando di capire se in zona vi siano telecamere di sorveglianza, che possano aiutare nell’identificazione dei responsabili.

La vittima aveva qualche precedente con la giustizia, ed è proprio in quell’ambito che si stanno concentrando le indagini dei poliziotti. È plausibile che il delitto possa essere legato all’ambiente criminale.