Omicidio a Milano, emergono i dettagli terribili sulla donna uccisa a coltellate

Un crudo omicidio a Milano con una donna uccisa a coltellate, presumibilmente dal marito che aveva già tentato di darle fuoco. Che cosa è successo?

L’omicidio a Milano è avvenuto a seguito di un altro tentato omicidio, sempre a questa donna quando il marito a cercato di darle fuoco. E ora? Ecco i dettagli

La scoperta della figlia della donna

Attorno alle due di notte la figlia di Adriana Signorelli ha chiamato il 112 alle due di notte, proprio quando non riusciva più ad entrare dentro l’abitazione e non aveva più alcuna notizia della madre.

Preoccupata per quell’uomo violento ha da subito sospettato che fosse accaduto qualcosa alla madre, così da contattare le Forze dell’Ordine prima di trovarsi nei guai.

Una volta che gli operatori del 118 sono arrivati, insieme ai Vigili del Fuoco e Polizia la scoperta è stata agghiacciante. La donna è stata uccisa con diverse accoltellate alla schiena e il marito, in quel momento si è dato alla fuga.

Il folle gesto sarebbe maturato da tempo e al culmine dell’ennesima lite, l’uomo avrebbe messo fine alla vita della donna. Lo stesso ha cercato di scappare in auto, travolgendo una aiula e anche uno dei polizziotti – ora in Ospedale per aver riportato non poche ferite.

L’uomo ora è stato fermato ed è un pregiudicato di 65 anni – Aurelio Galluccio.

I dettagli inquietanti di questo omicidio

La sua posizione ora resta al vaglio degli inquirenti e si indaga su tutta la situazione, anche grazie alla ricostruzione della figlia.

Ma ci sono alcuni dettagli emersi che sono terribili. Come si evince da Studio Aperto, l’uomo aveva già tentato di uccidere la donna dandole fuoco ma lei era riuscita a chiedere aiuto dalla finestra – e i vicini erano intervenuti prontamente per metterla in salvo.

Le prossime ore saranno determinanti per ricostruire tutta la situazione e per mandare avanti l’autopsia della donna.