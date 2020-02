Lo sai che l’Olio essenziale di Pepe Nero allevia i dolori?

Il pepe nero è una delle spezie più utilizzate al mondo.

È usato non solo come aromatizzante nei nostri pasti, ma anche per una varietà di altri scopi: usi medicinali, come conservante e in profumeria. Ecco tutti i benefici dell’olio essenziale di pepe nero.

1. Allevia dolori e dolori

A causa delle sue proprietà riscaldanti, antinfiammatorie e antispasmodiche, l’olio agisce riducendo lesioni muscolari, tendiniti e sintomi di artrite e reumatismi.

Uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary Medicine ha valutato l’efficacia degli oli essenziali aromatici sul dolore al collo.

Quando i pazienti hanno applicato una crema composta da questo ingrediente da cucina, maggiorana, lavanda e oli essenziali di menta piperita al collo ogni giorno per un periodo di quattro settimane, il gruppo ha riportato una migliore tolleranza al dolore e un significativo miglioramento del dolore al collo.

2. Aiuta la digestione

Tale olio essenziale può aiutare ad alleviare il disagio causato dalla costipazione, diarrea e gas.

La ricerca sugli animali in vitro e in vivo ha dimostrato che, a seconda del dosaggio, la piperina di pepe nero presenta attività antidiarroiche e antispasmodiche o può effettivamente avere un effetto spasmodico, utile per alleviare la costipazione.

Complessivamente, il pepe nero e la piperina sembrano avere possibili usi medicinali per i disturbi della motilità gastrointestinale come la sindrome dell’intestino irritabile.

Uno studio pubblicato nel 2013 ha esaminato gli effetti della piperina su soggetti animali con IBS e comportamenti simili alla depressione.

I ricercatori hanno scoperto che i soggetti animali a cui era stata somministrata la piperina hanno mostrato miglioramenti nel comportamento.

Inoltre, c’è stato un miglioramento complessivo nella regolazione della serotonina e nell’equilibrio sia del cervello che del colon.

Quanto è importante per la sindrome dell’intestino irritabile? Esistono prove che le anomalie nella segnalazione dell’intestino cerebrale e nel metabolismo della serotonina svolgono un ruolo nell’IBS.

3. Abbassa il colesterolo

Uno studio sugli animali sull’effetto ipolipidemico (ipolipemizzante) del pepe nero nei ratti nutriti con una dieta ricca di grassi ha mostrato una diminuzione dei livelli di colesterolo, acidi grassi liberi, fosfolipidi e trigliceridi.

I ricercatori hanno scoperto che l’integrazione con pepe nero ha elevato la concentrazione di colesterolo HDL (buono).

Ha ridotto la concentrazione di colesterolo LDL (cattivo) e colesterolo VLDL (lipoproteina a bassissima densità) nel plasma di ratti nutriti con cibi ricchi di grassi.

Questa è solo una parte della ricerca che punta all’utilizzo interno di olio essenziale di pepe nero per ridurre gli alti trigliceridi e migliorare i livelli di colesterolo totale.

4. Ha proprietà antivirali

L’uso a lungo termine di antibiotici ha portato all’evoluzione di batteri multiresistenti.

Una ricerca pubblicata su Applied Microbiology and Biotechnology ha scoperto che l’estratto di pepe nero contiene proprietà anti-virulete.

Il che significa che prende di mira la virulenza batterica senza compromettere la vitalità cellulare, rendendo meno probabile la resistenza ai farmaci.

Lo studio ha dimostrato che dopo aver selezionato 83 oli essenziali, pepe nero, cananga e olio di mirra hanno inibito la formazione di biofilm di Staphylococcus aureus e “quasi abolito” l’attività emolitica (distruzione dei globuli rossi) dei batteri di S. aureus.

5. Abbassa la pressione sanguigna

Quando l’olio essenziale di pepe nero viene assunto internamente, può favorire una circolazione sana e persino abbassare la pressione alta.

Uno studio sugli animali pubblicato sul Journal of Cardiovascular Pharmacology dimostra come il componente attivo del pepe nero, la piperina, possiede un effetto di riduzione della pressione sanguigna.

Il pepe nero è noto nella medicina ayurvedica per le sue proprietà riscaldanti che possono essere utili alla circolazione e alla salute del cuore se usato internamente o applicato localmente.

Mescolare l’olio di pepe nero con olio essenziale di cannella o di curcuma può migliorare queste proprietà riscaldanti.