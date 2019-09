Olio di betulla: 8 benefici per la salute

I benefici per la salute dell’olio essenziale di betulla sono diversi. Scopriamone cinque.

L’olio di betulla può essere usato come tonico, disinfettante, stimolante, antidepressivo, analgesico, disintossicante, antireumatico, antiartritico, diuretico, antisettico, astringente, febbrifugo, germicida, insetticida e depurativo.

Esistono due tipi di betulla, la betulla bianca e la betulla d’argento, che è scientificamente conosciuta come Betula Pendula (precedentemente conosciuta come Betula Alba), e la betulla nera, la betulla dolce o la ciliegia di ciliegio il cui nome scientifico è Betula Lenta. I componenti principali dell’olio di betulla sono l’acido salicilico, il metil salicilato, il betulene e il betulenolo.

Le varietà di betulla sono classificate come alberi decidui e sono state utilizzate come albero decorativo e come pianta medicinale fin dai tempi antichi.

Benefici per la salute dell’olio essenziale di betulla

Previene le infezioni batteriche e fungine

Queste sono due delle proprietà più importanti dell’olio di betulla. I componenti responsabili di queste proprietà sono l’acido salicilico e il metil salicilato, due noti germicidi e battericidi nel mondo della medicina. Proteggono la pelle da infezioni sia batteriche che fungine.

Controlla il diabete

L’olio di betulla è uno stimolante per natura. Stimola i sistemi nervoso, circolatorio, digestivo ed escretore. Stimola anche le ghiandole endocrine che provocano più secrezioni di enzimi e ormoni essenziali.

Ciò può svolgere un ruolo benefico nelle malattie associate alla secrezione impropria di ormoni, incluso il diabete, in cui una maggiore produzione di insulina aiuterà a ridurre i livelli di zucchero nel sangue.

Una boccetta di olio essenziale di betulla e foglie di betulla fresche su un tavolo di legno

Aiuta a ridurre la temperatura corporea durante la febbre promuovendo il sudore.

Questo aiuta anche a rimuovere le tossine dal corpo attraverso il sudore durante la febbre, migliorando ulteriormente le condizioni del paziente e portando ad un tempo di recupero più rapido.

Riduce il dolore

L’olio di betulla è utile per ridurre il dolore alle articolazioni e ai muscoli, nonché il dolore associato a mal di testa e mal di denti. È anche antispasmodico e allevia i crampi in tutto il corpo.

Allevia i sintomi dell’artrite

Dal momento che stimola il sistema circolatorio e migliora la circolazione, l’olio essenziale di betulla è molto utile nel dare sollievo nelle malattie associate alla circolazione impropria come edema (gonfiore), reumatismi e artrite.

La proprietà disintossicante dell’olio di betulla aiuta anche in questo, poiché rimuove le tossine dal corpo che sono le cause alla radice di queste malattie circolatorie.

Agisce come un toner per la pelle

Per anni l’olio di betulla è stato utilizzato come toner per la pelle. L’applicazione esterna regolare (a bassi dosaggi) riduce efficacemente le rughe e il rilassamento della pelle e dei muscoli.

La sua proprietà astringente rinforza gengive, capelli e rinforza i muscoli. Quindi ti fa sembrare più giovane e può aiutarti a tornare a uno stile di vita più giovane, anche quando hai quarant’anni o cinquanta.

Cura le malattie della pelle

L’olio essenziale di betulla è un eccellente germicida e insetticida, principalmente a causa della presenza di acido salicilico e metil salicilato in esso contenuti.

Questi due componenti sono eccellenti cure per eczema, tigna e altre malattie e infezioni della pelle. Potresti aver visto preparazioni medicinali come lozioni e creme per tigna ed eczema contenenti questi due componenti. L’olio di betulla è una fonte naturale di questi composti benefici.

Promuove la minzione

L’olio essenziale di betulla favorisce la minzione. Betulenolo e butilene sono i due componenti responsabili di questa proprietà. La minzione aiuta il corpo in molti modi.

Aiuta le persone a perdere peso, rimuove le tossine dal corpo, favorisce la digestione, cura le infezioni del sistema urinario, pulisce i reni e abbassa la pressione sanguigna. La minzione aiuta anche a prevenire la formazione di calcoli renali e condizioni come la gotta e l’artrite.