Il pomeriggio televisivo prende ili via anche oggi con le due signore della tv Serena Bortone e Maria De Filippi. Ecco cosa vedremo.

La sfida del giovedì pomeriggio propone due programmi molto amati i cui format, molto diversi tra loro, riescono a dividere il pubblico a casa.

Serena Bortone ospiterà alcuni nomi amati dello spettacolo italiano mentre Maria De Filippi assisterà a nuovi confronti nei troni Over e Classico e le sorprese saranno moltissime!

Ecco cosa vedremo oggi 22 aprile a partire dalle 14 su Rai 1 e Canale 5!

Oggi è un altro giorno: Spollon e Buscemi ospiti

Nel programma di Serena Bortone, che risulta in crescendo per ascolti ed apprezzamento del pubblico, si avvicendano ogni puntata ospiti legati all’attualità ed alla politica per commentare le principali vicende che interessano il nostro Paese.

Le anticipazioni rilasciate per la puntata odierna parlano di alcuni ospiti molto amati. Si tratta della cantante Orietta Berti che parlerà oltre che dell’esperienza sanremese anche del suo ultimo disco “La mia vita è un film”.

Sarà la volta poi di due giovani attori molto seguiti del momento grazie ai loro ruolo in alcune fiction di grande successo. Stiamo parlando di Pierpaolo Spollon di Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti 6 e Giusy Buscemi di Don Matteo e A un passo dal cielo – I guardiani.

Ritorneranno come ogni giorno gli “affetti stabili”, l’ex campione dell’Eredità Massimo Cannoletta e gli attori Pietro Masotti ed Emanuel Caserio de il Paradiso delle Signore.

Uomini e Donne: Gemma in crisi, ritorno di Ida

Nuovo appuntamento con il dating show più amato dell’ultimo ventennio televisivo: Uomini e Donne con le vicende dei Troni Over e Classico.

Dopo l’annuncio dei nuovi protagonisti dei parterre maschili e femminili per questa edizione 2021 questo pomeriggio a partire dalle 14.45 il focus sarà ancora su Gemma Galgani.

La dama torinese è sotto attacco perché tutti sono convinti che tra lei e Nicola Vivarelli non vi sia solo amicizia ma che la donna provi ancora del tenero e che non stia impegnandosi davvero nella frequentazione dei corteggiatori.

Oltre a lei a tener banco sarà la controversa storia tra Massimiliano ed Eugenia. La ragazza era intenzionata a lasciare il programma dopo le indecisioni che aveva notato da parte del tronista ma a quanto pare tra i due vi è stato un incontro fuori dal programma che ha portato ad un chiarimento.

Massimiliano, davanti alla possibilità che Eugenia abbandonasse la trasmissione è riuscito a far chiarezza nei suoi sentimenti. Massimiliano ora si aprirà di più con lei?

Nel frattempo il ritorno di Ida Platano potrebbe essere accompagnato da alcune novità molto attese dai fan della dama: la Platano ha iniziato a frequentare qualcuno?

Spazio poi anche al procedere della situazione tra la tronista Samantha Curcio ed i suoi due corteggiatori, Alessio che la dama ha baciato lontano dallo studio e Bohadan che pare si sia raffreddato dopo l’episodio.

