Offerte di Lavoro: Esselunga è alla ricerca personale. Leggi le posizioni aperte

Offerte di lavoro, Esselunga assume più di 180 mila italiani per un posto fisso da 1.200 euro netti con tredicesima e quattordicesima

Offerte di lavoro in arrivo! Nonostante la crisi occupazionale e l’avvento dell’era dei freelancer e dei lavoratori con la Partita IVA, la maggior parte degli italiani sogna di trovare il posto fisso.

Un sogno o realtà? In un’epoca di incertezze, di stagnazione e di crisi economica, ci sono aziende che assumono i lavoratori a tempo indeterminato e garantiscono la certezza di un posto fisso.

Esselunga è una delle insegne commerciali solide e con un’ottima reputazione che assicura ai propri lavoratori una certezza occupazionale.

Esselunga seleziona personale: 1.200 euro al mese

Esselunga ha avviato la sua campagna di recruitment per la selezione di diverse figure da inserire all’interno degli store.

Cosa offre? Un posto fisso con uno stipendio puntuale da 1.200 euro al mese, con tredicesima e quattordicesima e straordinari retribuiti.

Un miraggio? No, è realtà! Sono 180.000 gli italiani di ogni fascia d’età che ambiscono ai posti di “allievo responsabile” messi a disposizione da Esselunga.

Le selezioni sono attualmente in corso in tutte le regioni in cui si trovano i punti vendita Esselunga.

Esselunga: le posizioni aperte

Esselunga ricerca varie figure professionali: non soltanto responsabili per casse e reparti, ma anche per per la sicurezza, i centri di produzione, per l’area ristorazione.

Anche il brand Esserbella, l’area dedicata alla cosmesi, ricerca estetisti e parrucchieri.

In un recente futuro con lo sviluppo delle parafarmacie, Esselunga assumerà tra i 200 e i 300 farmacisti.

I candidati selezionati verranno formati ad hoc sotto la guida di un mentore e potranno beneficiare ogni mese dell’accredito di uno stipendio di 1.200 euro netti con tredicesima e quattordicesima. In più, potranno godersi del tanto auspicato posto fisso tanto desiderato.

Insomma, non ci rimane che candidarsi sul sito istituzionale dell’Esselunga.

Un in bocca al lupo a tutti quanti!